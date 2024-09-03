Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Усиление мобилизации в Украине

На Закарпатье работники ТЦК избили и незаконно удерживают совладельца книжных магазинов, — соцсети

Александр Рябчук
Александр Рябчук

Работники военкомата, как отмечается, заставили мужчину написать под запись на видео заявление, что тот не имеет претензий. Пока что реакции ТЦК на сообщение нет.

Related video

В понедельник, 2 сентября, сотрудники Мукачевского РТЦК и СП избили совладельца книжных магазинов "Книжный Лев" Александра Рябчука вместе с женой и на камеру заставили отказаться от претензий. Об этом сообщила работница сети Екатерина Иванова.

Она рассказала, что мужчину на вокзале Мукачево остановили пограничники для уточнения данных, после чего связь с ним оборвалась. Путем долгих поисков удалось узнать, что после незаконного задержания пограничники передали его работникам военкомата, которые под принуждением доставили его в поликлинику для прохождения ВВК, не учитывая проблемы со здоровьем и отсутствие всех необходимых врачей.

Екатерина Иванова пишет, что после попыток обжалования решения ВВК и требования выдать повестку должным образом, сотрудниками Мукачевского РТЦК и СП была применена физическая сила к Саше и его жене, которая находилась вместе с ним.

Fullscreen
Fullscreen
Важно
Действия ТЦК при мобилизации: когда военкомы имеют право задерживать людей

Сотрудники военкомата, зная о вызове полиции и заявление об избиении от жены Саши, заставили Александра написать заявление под запись на видео, что он не имеет к ним претензий, а от женщины требовали отозвать заявление.

"Поскольку угрозы физического насилия по отношению к Саше продолжались, незаконные требования работников Мукачевского РТЦК и СП были выполнены", — сообщает Екатерина Иванова, добавляя, что мужчину и в дальнейшем удерживают представители РТЦК и СП.

Сейчас стабильной связи с Александром Рябчуком нет и установить его местонахождение нельзя, отмечает женщина.

Отметим, что на момент выхода материала реакции от Закарпатского ОТЦК и СП на данный случай не было.

Напомним, на Закарпатье мобилизовали вице-чемпиона Украины по спидвею Виталия Лысака. Ровенского спортсмена забрали работники ТЦК, когда тот прибыл на вокзал Мукачево.

В мае на железнодорожном вокзале города Хуст представители ТЦК забрали игрока ФК "Хуст" Николая Сираша. В футбольном клубе тогда заявили, что под угрозой срыва оказался чемпионат Украины.