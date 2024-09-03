На Закарпатье работники ТЦК избили и незаконно удерживают совладельца книжных магазинов, — соцсети

Работники военкомата, как отмечается, заставили мужчину написать под запись на видео заявление, что тот не имеет претензий. Пока что реакции ТЦК на сообщение нет.

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В понедельник, 2 сентября, сотрудники Мукачевского РТЦК и СП избили совладельца книжных магазинов "Книжный Лев" Александра Рябчука вместе с женой и на камеру заставили отказаться от претензий. Об этом сообщила работница сети Екатерина Иванова.

Она рассказала, что мужчину на вокзале Мукачево остановили пограничники для уточнения данных, после чего связь с ним оборвалась. Путем долгих поисков удалось узнать, что после незаконного задержания пограничники передали его работникам военкомата, которые под принуждением доставили его в поликлинику для прохождения ВВК, не учитывая проблемы со здоровьем и отсутствие всех необходимых врачей.

Екатерина Иванова пишет, что после попыток обжалования решения ВВК и требования выдать повестку должным образом, сотрудниками Мукачевского РТЦК и СП была применена физическая сила к Саше и его жене, которая находилась вместе с ним.

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Сотрудники военкомата, зная о вызове полиции и заявление об избиении от жены Саши, заставили Александра написать заявление под запись на видео, что он не имеет к ним претензий, а от женщины требовали отозвать заявление.

"Поскольку угрозы физического насилия по отношению к Саше продолжались, незаконные требования работников Мукачевского РТЦК и СП были выполнены", — сообщает Екатерина Иванова, добавляя, что мужчину и в дальнейшем удерживают представители РТЦК и СП.

Сейчас стабильной связи с Александром Рябчуком нет и установить его местонахождение нельзя, отмечает женщина.

Отметим, что на момент выхода материала реакции от Закарпатского ОТЦК и СП на данный случай не было.

Напомним, на Закарпатье мобилизовали вице-чемпиона Украины по спидвею Виталия Лысака. Ровенского спортсмена забрали работники ТЦК, когда тот прибыл на вокзал Мукачево.

В мае на железнодорожном вокзале города Хуст представители ТЦК забрали игрока ФК "Хуст" Николая Сираша. В футбольном клубе тогда заявили, что под угрозой срыва оказался чемпионат Украины.