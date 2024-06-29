Действия ТЦК при мобилизации: когда военкомы имеют право задерживать людей

Военкомы должны помнить, что им нельзя заходить в квартиры без решения суда, пояснил юрист Дмитрий Франчук. Кроме того, задерживать граждан можно исключительно в присутствии полицейского.

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Работники территориальных центров комплектования (ТЦК) во время мобилизации в Украине имеют право останавливать военнообязанных и требовать показать определенный набор документов. Однако задержание ТЦК должно происходить по законной процедуре в присутствии полиции. В противном случае задержание является незаконным и его отменяют. О том, каких правил должны придерживаться военкомы, юрист Дмитрий Франчук рассказал на портале "РБК-Украина".

Задержание ТЦК при мобилизации в Украине

Франчук перечислил несколько условий, при которых при усилении мобилизации в Украине военкомы могут задерживать граждан:

если работники ТЦК заметил нарушение правил воинского учета и мобилизации, например, уклонение от призыва;

если есть решение суда о том, что определенного гражданина нужно отвезти в военкомат;

если военнообязанный не осведомлен о деталях мобилизации в Украине. Мужчина может иметь проблемы с ТЦК, если не знает своих прав и не знает требований законодательства, пояснил юрист.

Военкомы не имеют права на определенные действия при проведении мобилизации в Украине:

самостоятельно проводить задержание, подчеркнул юрист. Такое право имеют исключительно работники полиции;

отбирать военно-учетные документы;

требовать явиться в военкомат, если на это нет оснований — детали этого пункта юрист не уточнил;

требовать явиться в военкомат не по месту регистрации;

заходить в помещения граждан без соответствующего решения суда.

"Если задержание происходит без законных оснований, это может быть обжаловано в суде", — пояснил Франчук.

Какие законные действия ТЦК

Обязанности военкоматов очерчены украинским законодательством, объяснили на портале. Юрист выделил несколько действий ТЦК, законных во время мобилизации в Украине. Военкомы имеют право:

проверять военные документы у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет;

вручать повестки для визитов в терцентры комплектования;

оформлять постановление о нарушении правил воинского учета и мобилизации в Украине. При этом протокол составлять не нужно, заявил Франчук;

предоставлять доступ к персональным данным военнообязанного.

Отметим, Фокус описывал процедуру проверки документов во время мобилизации в Украине. В частности, военкомы имеют право требовать и военный билет, и удостоверение личности. Если они зафиксируют нарушение, то могут наказать — выписать постановление о штрафе в размере от 17 тыс. грн. В то же время есть изменения в законах Украины относительно формата военных документов. С 18 июня начало действовать постановление Кабинета Министров, которое позволяет показывать QR-код в приложении "Резерв+" вместо бумажного удостоверения.

Напоминаем, руководители предприятий получили возможность забронировать работников через портал "Дія". Тем временем чиновники ищут справедливую концепцию экономического бронирования, над которой размышляет даже председатель Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.