На Закарпатье работники ТЦК задержали футболиста: клуб утверждает о возможном срыве чемпионата

По информации ФК "Хуст", многие команды, участвующие в Первой лиге чемпионата Украины, отказываются ехать в Хуст именно из-за действий местного ТЦК. Поэтому чемпионат может оказаться на грани срыва.

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Футбольный клуб города Хуст сообщил, что 7 мая на городском железнодорожном вокзале представителями Хустского ТЦК и СП задержан игрок команды Николай Сираш, что может сорвать чемпионат Украины по футболу. Информация об этом случае размещена на странице клуба в соцсети Facebook.

По сообщению клуба, Сираш является одним из основных игроков команды "Хуст". Кроме того, футболисту исполнилось 25 лет, а новый закон о мобилизации еще не вступил в силу. Поэтому, по информации клуба, представители Хустского ТЦК не имели права его задерживать.

Городской клуб обратился к Украинской ассоциации футбола и органам власти на Закарпатье за поддержкой, а к широкой общественности футбольных болельщиков — за оглаской этого инцидента.

"В нашем городе долгое время не было футбола. Новосозданный ФК "Хуст" смог за 5 лет выиграть первенство Закарпатья, успешно дебютировать в профессиональном футболе, получив право представлять Закарпатье в Первой лиге Украины. Одним из главных направлений клуба является развитие детского футбола. На сегодня активно занимаются 130 детей разного возраста. Клуб существует исключительно за счет неравнодушных меценатов", — говорится в сообщении.

Кроме того, как заявили в клубе, многие команды, участвующие в чемпионате Украины, отказываются ехать в Хуст именно из-за действий местного ТЦК. Поэтому получается, по информации клуба, чемпионат на грани срыва.

"Несколько клубов в Украине признали критически важными объектами, а их игроки соответственно — получили бронирование от мобилизации. Возможно ли проведение всеукраинских соревнований, в которых будут участвовать три клуба? Что делать другим клубам? О какой конкуренции и развитии футбола может идти речь? Могут ли работать украинские профессиональные клубы в таких условиях?" — спрашивают члены ФК "Хуст".

Сейчас связь с футболистом Сирашем отсутствует. На страницах Хустского ТЦК и Закарпатского областного ТЦК и СП комментариев инцидента нет. Как пишет "Суспільне. Ужгород", они все еще пытаются получить комментарий областного территориального центра комплектования.

Что известно о футболисте Сираше

Николай Сираш заключил контракт с футбольным клубом "Хуст" в начале 2024 года. Он — воспитанник черниговской школы футбола и играет на позиции полузащитника. Как профессиональный футболист начал играть в 2017 году за футбольный клуб "Олимп".

Фото: Facebook

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