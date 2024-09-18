Кабмин готовит приказ об отмене мобилизации молодежи до 25 лет, — нардеп (видео)

До 20 сентября Минобороны Украины, вероятно, издаст приказ о запрете призыва до 25 лет, заявил нардеп Александр Федиенко. Такое решение будет быстрее, чем принятие закона в Раде.

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Народные депутаты готовятся принять закон, которым решат коллизию с мобилизацией молодежи от 18 до 25 лет, которые имели статус ограниченно годных, но потеряли его после новаций законодательства. На сегодня официального решения еще нет, но терцентры комплектования могли получить распоряжение Кабинета Министров не мобилизовать такую категорию граждан. О проблеме призыва до 25 лет народный депутат Александр Федиенко заявил в эфире "Новини.Live".

Федиенко объяснил, что у Верховной Рады займет много времени принятие закона об отмене призыва бывших ограниченно годных, которые стали военнообязанными до 25 лет и оказываются в армии. По его словам, вроде бы есть "договоренность" и ТЦК ждут соответствующий приказ от Кабинета Министров. С учетом этих "договоренностей" не должны призывать украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Политик не сообщил, что такой приказ уже точно существует.

Мобилизация до 25 лет — комментарий Федиенко см. с 50-й минуты трансляции

"Закон — долгая история, пока там проголосуют, пока подпишет президент. Но уже сейчас, насколько я знаю, договорено с Минобороны относительно приказа в центры комплектования, чтобы не мобилизовать военнообязанных, которые имеют возраст с 18 до 25 лет, и которые стали на время военного положения ограниченно годными", — сказал он.

Мобилизация до 25 лет — детали

Днем 18 сентября Федиенко, находясь под заседание Верховной Рады, сообщил об информации, которую обнародовал спикер Руслан Стефанчук. По словам спикера, до пятницы 20 сентября действительно якобы должен появиться приказ Минобороны об отмене призыва бывших ограниченно годных в возрасте до 25 лет.

"Это пока не будут приняты соответствующие законодательные изменения, по крайней мере так было сказано официально. Надеюсь, что приказ от министерства и Генштаба таки появится и ВСК тогда получат соответствующее указание", — заявил политик.

Народный депутат Алексей Гончаренко отреагировал на сообщение, в котором говорилось о вероятном приказе, который якобы выдали в Минобороны. Он отметил, что армия не работает "в телефонном режиме". То есть прекращение мобилизации молодежи до 25 лет станет возможным только тогда, когда ТЦК получат бумажный документ, утвержденный соответствующими инстанциями.

Мобилизация до 25 лет — реакция Гончаренко на вероятный "приказ Минобороны" Фото: Скриншот

Отметим, после принятия ряда изменений в закон о мобилизации и военной службе исчезло понятие "ограниченно годный", как отдельно объяснили в Минобороны. Выяснилось, что после отмены этого статуса начали призывать в армию граждан не мобилизационного возраста — от 18 до 25 лет. Причина ситуации то, что юноши, которые ранее были "ограниченно годным", автоматически признавались военнообязанным, следовательно, ТЦК их имели право мобилизовать, как пояснил в одном из своих заявлений Гончаренко. Народные избранники начали работать над законопроектом о решении этой коллизии, заявил в августе нардеп Роман Костенко.

Напоминаем, 18 сентября Костенко в эфире "Радио Свобода" прокомментировал публикацию WSJ о 80 тыс. украинцев, которые могли погибнуть на войне с РФ.