"Преувеличенные данные": в Раде отреагировали на "потери ВСУ" по версии WSJ

По словам народного депутата Романа Костенко, украинские потери на фронте однозначно ниже, нежели это было озвучено в американской газете. В то же время, информация является государственной тайной, поэтому не может быть обнародована.

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Данные газеты The Wall Street Journal о том, что на войне якобы погибли 80 тысяч украинских защитников являются завышенными. Об этом заявил народный депутат от партии "Голос", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии "Радио Свобода".

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По его словам, количество тех, кто погиб на фронте с украинской стороны явно ниже, чем было озвучено в материале WSJ. При этом точные цифры официально не были озвучены, ведь это государственная тайна.

"Я думаю, это преувеличенные данные. Однозначно. Те, что есть. Именно, если мы говорим о погибших, те что у нас признаны", — заявил Роман Костенко.

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Отдельно народный депутат добавил, что число в 50 тысяч погибших также может не соответствовать действительности и является или завышенным, или приблизительным. А если говорить о двух предыдущих годах, продолжает Костенко, то количество тех, кто отдал свою жизнь на фронте, составляло 19 тысяч человек.

"И это считалось только те, кто официально были, выданы свидетельства о смерти. Мы знаем, что есть еще люди, которые являются без вести пропавшими. Я думаю, что здесь примерно посчитали ту же самую цифру. Непосредственно у меня нет самых точных данных, чтобы сказать, что эти данные являются на 100 процентов верными. Я думаю, что они являются приблизительными (речь идет о 50 тысячах — ред.)", — подытожил Роман Костенко.

А вот если говорить о возможности Украины дальше обороняться, то мобилизационный ресурс есть, говорит нардеп. Все будет зависеть от действий со стороны Российской Федерации.

Напомним, 17 сентября газета The Wall Street Journal выпустила материал, где было заявлено, что Украина и Россия потеряли на войне один миллион убитыми и ранеными. По прогнозам журналистов, Украине с потерями будет справиться сложнее, учитывая меньшее количество населения. Однако в долгосрочной перспективе последствия будут разрушительными для обеих стран, которые и до войны имели демографические проблемы. Ранее президент Владимир Зеленский озвучивал потери Украины в войне и сообщал, что во время боев погибли 31 тысяча украинских бойцов.