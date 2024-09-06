"Платит огромную цену": глава Пентагона назвал потери ВС РФ в Украине (видео)

Россия потеряла ранеными и убитыми около 350 тыс. военных, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Он объяснил гражданам РФ, что таким способом они расплачиваются за имперские амбиции своей страны.

Related video

Члены Контактной группы, которая 6 сентября собралась в формате "Рамштайн", выслушали запросы президента Владимира Зеленского и объявят о новых пакетах финансовой и военной помощи. При этом они будут учитывать прорыв в Курской области и то, как ВС РФ бомбардируют мирные украинские города и продвигаются под Покровском. Какую же цену платит РФ за продвижение на фронте, министр обороны США Ллойд Остин рассказал во время открытия встречи Контактной группы.

Ллойд Остин напомнил, что коалиция в поддержку Украины состоит из 50 участников, которые сегодня внимательно следят за тем, как ВСУ перехватили инициативу в Курской области РФ. При этом Россия продолжает совершать преступления: давит на Покровск и бомбит мирные украинские города, сказал он. Глава Пентагона назвал такие действия россиян и президента РФ Владимира Путина "злом, которое не спит". Остин назвал цифру потерь личного состава ВС РФ: по оценкам США, 350 тыс. россиян погибли или получили ранения на войне в Украине.

"(Преступления РФ. — Ред.) нельзя оставить просто так, это просто позорно. Мы знаем, что Россия платит огромную цену за путинские имперские фантазии", — заявил Остин.

Министр обороны США также озвучил потери российской техники: ВС РФ лишились 32 военных кораблей, более сотни самолетов. После этого он перечислил технику, которую партнеры пообещали Украине, финансирование, что должно поступить от замороженных российских активов, и заверил президента Владимира Зеленского, что на Рамштайн-24 "услышали ваш запрос".

Заседание "Рамштайн" — выступление Ллойда Остина со словами поддержки Украины

Заседание "Рамштайн" 6 сентября

Отметим, 6 сентября Консультативная группа по помощи Украине собралась в формате "Рамштайн", чтобы определиться, какое именно оружие партнеры в ближайшее время передаст Силам обороны. Встреча проходит в 24-й раз, а предыдущую провели в июне 2024 года во время Вашингтонского саммита НАТО. Президент Владимир Зеленский лично принял участие в сентябрьском заседании. В приветственном слове он заявил, что помощь следует срочно усилить, в таком случае появится шанс, что война закончится осенью 2024 года. Кроме того, глава государства рассказал, как движется наступление ВСУ в Курской области. По его словам, под контролем украинцев находится 1 300 кв. км российской территории. При этом ВС РФ потеряли 6 тыс. человек, заявил президент.

Напоминаем, 5 сентября президент РФ Владимир Путин вспомнил о возможности мирных переговоров и завершения войны, ссылаясь на пункты "Стамбульского соглашения". Вскоре после этого появилось заявление Федерального канцлера Австрии, который предложил новое решение для достижения мира.