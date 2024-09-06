"Платить величезну ціну": очільник Пентагону назвав втрати ЗС РФ в Україні (відео)

Росія втратила пораненими та вбитими приблизно 350 тис. військових, заявив глава Пентагону Ллойд Остін. Він пояснив громадянам РФ, що у такий спосіб вони розплачуються за імперські амбіції своєї країни.

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Члени Контактної групи, яка 6 вересня зібралась у форматі "Рамштайн", вислухали запити президента Володимира Зеленського й оголосять про нові пакети фінансової та військової допомоги. Водночас вони зважатимуть на прорив у Курській області та на те, як ЗС РФ бомбардують мирні українські міста і просуваються під Покровськом. Яку ж ціну платить РФ за просування на фронті, міністр оборони США Ллойд Остін розповів під час відкриття зустрічі Контактної групи.

Ллойд Остін нагадав, що коаліція на підтримку України складається з 50 учасників, які сьогодні уважно стежать за тим, як ЗСУ перехопили ініціативу у Курській області РФ. Проте Росія продовжує чинити злочини: тисне на Покровськ і бомбардує мирні українські міста, сказав він. Глава Пентагону назвав такі дії росіян та президента РФ Володимира Путіна "злом, яке не спить". Остін назвав цифру втрат особового складу ЗС РФ: за оцінками США, 350 тис. росіян загинули чи отримали поранення на війні в Україні.

"(Злочини РФ. — Ред.) не можна залишити просто так, це просто ганебно. Ми знаємо, що Росія платить величезну ціну за путінські імперські фантазії", — заявив Остін.

Міністр оборони США також озвучив втрати російської техніки: ЗС РФ позбулися 32 військових кораблів, понад сотні літаків. Після цього він перелічив техніку, яку партнери пообіцяли Україні, фінансування, яке має надійти від заморожених російських активів, і запевнив президента Володимира Зеленського, що на Рамштайн-24 "почули ваш запит".

Засідання "Рамштайн" - виступ Ллойда Остіна зі словами підтримки Україні

Засідання "Рамштайн" 6 вересня

Зазначимо, 6 вересня Консультативна група з допомоги Україні зібралась у форматі "Рамштайн", щоб визначитися, яку саме зброю партнери найближчим часом передадуть Силам оборони. Зустріч відбувається у 24-й раз, а попередню провели у червні 2024 року під час Вашингтонського саміту НАТО. Президент Володимир Зеленський особисто взяв участь у вересневому засіданні. У вітальному слові він заявив, що допомогу слід терміново посилити, тоді з'явиться шанс, що війна закінчиться восени 2024 року. Крім того, очільник держави розповів, як просувається наступ ЗСУ в Курській області. З його слів, під контролем українців перебуває 1 300 кв. км російської території. Водночас ЗС РФ втратили 6 тис. осіб, заявив президент.

Нагадуємо, 5 вересня президент РФ Володимир Путін згадав про можливість мирних переговорів та завершення війни, посилаючись на пункти "Стамбульської угоди". Незабаром після цього з'явилася заява Федерального канцлера Австрії, який запропонував нове рішення для досягнення миру.