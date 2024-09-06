Новий пакет озброєнь: Велика Британія передасть Україні 650 ракет LMM Martlet (відео)

Цей вид озброєння був створений для ураження невеликих, швидко рухомих цілей, що посилить можливості України щодо захисту своєї території та інфраструктури від повітряних загроз.

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Велика Британія 6 вересня оголосила про новий пакет заходів щодо посилення протиповітряної оборони України на суму 162 млн фунтів стерлінгів. У межах цього пакета Україна отримає 650 легких багатоцільових ракет (LMM) Martlet для захисту від російських повітряних атак. Про це йдеться в повідомленні британського уряду.

Про рішення оголосив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на засіданні Контактної групи з питань оборони України на базі ВПС США в Рамштайні. Це стало першою участю голови британського оборонного відомства в такому форматі.

Ці заходи стали результатом двосторонньої зустрічі між Гілі та українським міністром оборони Рустемом Умєровим у Лондоні, на якій обговорювали плани щодо збільшення військової допомоги Україні. Перша партія таких ракет надійде в Україну вже до кінця цього року. Крім того, до кінця 2024 року Велика Британія планує поставити Україні артилерійські боєприпаси на суму 300 млн фунтів стерлінгів.

Ракета Martlet та її характеристики

Легка багатоцільова ракета Martlet (LMM) була розроблена компанією Thales і надійшла на озброєння 2020 року. Цей тип ракет створювався для ураження невеликих, швидко рухомих цілей і може використовуватися як на суші, так і на морі або в повітрі.

Ракета вагою всього 13 кг оснащена багаторежимною системою наведення, включно з лазерним променем і напівактивним лазерним наведенням, що дає їй змогу бути універсальним засобом проти різних цілей.

Martlet може розвивати швидкість до 1,5 Маха і має дальність до 8 км. Її вже застосовували в бойових діях, включно з участю збройних сил України під час поточного конфлікту.

Ракета адаптована для використання з безлічі платформ, таких як вертольоти, морські кораблі та безпілотники. Її модульна конструкція дозволяє модернізувати систему залежно від бойових завдань. Наприклад, у британських збройних силах їх використовують у двох сегментах — або під ПЗРК Marlet або ЗРК малої дальності Stormer HVM, або як легкі протикорабельні ракети під системи Leonardo AW159 Wildcat HMA2 авіації Королівських ВМС.

Очікується, що постачання цього виду озброєння посилить можливості України щодо захисту своєї території та інфраструктури від повітряних загроз, а також стане важливим кроком у зміцненні оборонних зв'язків між Великою Британією та Україною.

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Британія замовила партію ракет Martlet: зброю також отримає Україна (відео)

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський перебуває в Німеччині, де вперше особисто бере участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".