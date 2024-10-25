"Не саджайте": актор Артур Логай розповів, чи піде воювати на фронт (відео)

Актор Артур Логай зазначив, що сам планує обрати підрозділ, в якому служитиме. Наразі у нього є два варіанти: Третя окрема штурмова бригада ЗСУ або ж бригада НГУ "Азов".

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Популярний актор і музикант Артур Логай зазначив, що у разі мобілізації він готовий служити та не буде втікати від працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це він розповів в інтерв'ю з Аліною Доротюк.

Артур Логай грає в Київському академічному театрі драми і комедії. Саме там він отримав бронювання від мобілізації. Однак у випадку мобілізації він ухилятись не буде і за умови отримання повістки, він не тікатиме та не переховуватиметься від співробітників ТЦК

"Зараз у мене є бронь від театру. Втікати я не буду. Я не буду бігати і кричати: "Не садіть мене". По-перше, я не чекатиму такої історії, якщо умовно мені не продовжать бронь, то я шукатиму собі місце, а не бігтиму від бусу. Тобто я в принципі вже знаю, куди б я хотів", — розповів Артур Логай.

Актор зізнався, що планує самостійно обрати підрозділ, в якому служитиме, та вирішити, які завдання виконуватиме на фронті.

"У мене два варіанти, можеш вгадати. Третя штурмова чи Азов", — додав актор.

Мобілізація артистів: що відомо про актора Артура Логая

Артур Сергійович Логай, 1993 року народження — український актор театру і кіно, співак та композитор. Він відомий за ролями в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Чаклунки", "Пес Альф", "Коп з минулого". Артур також є учасником п'ятого сезону талант-шоу "X-Фактор" та переможцем 8-го сезону українського телешоу "Танці з зірками".

Нагадаємо, нещодавно українського актора Тараса Цимбалюка захейтили за те, що він не мобілізувався. Чоловік зізнався, що відчуває провину за те, що не пішов захищати Батьківщину на фронті.

Зазначимо, що не так давно працівники ТЦК перед виставою мобілізували весь технічний склад театру МУР. В результаті актори та організатори гастролей самостійно налаштовували світло та підключали кабелі для показу вистави.