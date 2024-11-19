"На 1000-й день": відомий український тревел-блогер отримав повістку від ТЦК

Ведучий тревел-блогу "Узол і Манько" Максим Узол показав повістку в сторіз. Згодом він виклав фото з лікарні та написав, що проходить ВЛК.

Український ведучий і блогер Максим Узол отримав повістку на 1000 день повномасштабного вторгнення РФ до України. Про це співавтор ютуб-каналу про подорожі "Узол і Манько" повідомив 19 листопада у сторіз в Instagram, пише "УНІАН".

На момент публікації матеріалу сторіз на сторінці Максима Узола було вже недоступне. На скриншотах чоловік тримає в руках повістку, за якою має з'явитися до Лубенського РТЦК та СП в місті Гребінка Полтавської області.

"На 1000-й день — отримати повістку", — підписав фото тревел-блогер.

Блогер Максим Узол виклав сторіз із повісткою до ТЦК Фото: УНІАН

Згодом Узол виклав також фото з лікарні та розповів, що з ТЦК його одразу відправили на проходження військово-лікарської комісії.

"І одразу на ВЛК. Ну ж, погнали в цей заплив", — написав Максим.

Узол написав, що його одразу направили до лікарні на ВЛК Фото: УНІАН

Інших повідомлень та коментарів щодо мобілізації від блогера наразі не було.

Блогер Узол отримав повістку: що про нього відомо

Максим Узол народився в місті Гребінка Полтавської області, згодом переїхав до Полтави. Працював журналістом на телеканалі Полтави "ІРТ", ведучим на "Новому каналі" та на телеканалі "Дім".

Разом із дружиною Ольгою 37-річний Максим веде сімейний тревел-блог "Узол і Манько: надихаємо на подорожі" на ютубі.

Нагадаємо, 16 листопада співачка Оля Цибульська повідомляла, що її команду мобілізували за кілька годин до концерту. Цибульська мала виступати в місті Вараш Рівненської області, однак їй довелося скасувати подію, бо її музикантам вручили повістки.

Також 25 жовтня актор Артур Логай розповів, чи піде воювати на фронт. Актор сказав, що не буде тікати, якщо йому вручать повістку, а служити в такому разі хотів би у Третій окремій штурмовій бригада ЗСУ чи у бригаді НГУ "Азов".