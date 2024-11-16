Команду Олі Цибульської мобілізували за кілька годин до концерту

Артистка скасувала свій виступ у Вараші 16 листопада. Вона подякувала за розуміння та сказала, що глядачі можуть повернути квитки.

Українська співачка Оля Цибульська скасувала концерт за кілька годин до початку через мобілізацію своєї команди. Про це артистка розповіла в соцмережах.

Виступ Олі Цибульської мав відбутися 16 листопада в місті Вараш Рівненської області, проте співачці довелося скасувати подію. Зірка сцени показалася біля місцевого готелю без макіяжу та зачіски.

"Вараш, привіт, за декілька годин до концерту стою на сходах одного з ваших готелів. Ви, напевно, впізнаєте. Без мейкапу, без зачіски, бо концерту сьогодні не буде. Хлопців-музикантів, які мали сьогодні грати зі мною для вас концерт, їм вручили повістки і мобілізували. Я можу вийти до вас сама, але це, напевно, не те, за чим ви прийшли. Тому дякую вам за розуміння. Квитки можете повернути", — сказала Цибульська.

Оля Цибульська Фото: instagram.com/cybulskaya

Доля майбутніх концертів виконавиці наразі невідома.

Нагадаємо, Оля Цибульська оскандалилася через батьківську квартиру, яку обстріляли росіяни в Ірпені, та пояснила ситуацію.

Також Фокус писав про тимчасовий виїзд Олі Цибульської за кордон із сином.