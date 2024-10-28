"Це — не втеча": співачка Оля Цибульська виїхала за кордон (фото)

Співачка зізналася, що не планувала залишати Україну і мала різні плани, але раптово їх скасувала.

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Українська співачка Оля Цибульська разом із 9-річним сином виїхала з України за кордон. Про це вона повідомила 28 жовтня на своїй сторінці в інстаграм.

В Instagram-stories артистка прокоментувала таке своє рішення. Вона зізналась, що не планувала покидати Україну і мала різні плани, але раптово їх скасувала. На це рішення вплинули обстріли РФ. Виконавиця на ранок зібрала 9-річного сина Нестора та виїхала з ним за кордон.

Оля Цибульська виїхала за кордон / Фото: instagram.com/cybulskaya

Я поїхала з України. Рішення прийнято в один день. Це не втеча. Це свідоме бажання змінити життя. Я запланувала справи, записалась до косметолога, лягла спати, не спала, бо гучно, і на ранок сталося це", — поділилася артистка.

Оля Цибульська виїхала за кордон / Фото: instagram.com/cybulskaya

За словами співачки, вона вирішила виїхати з країни свідомо, щоб на краще змінити їхнє із сином життя.

До якої саме країни вона виїхала, співачка не повідомила.

Згодом у сториз вона виклала фото і світлини, що перебуває в літаку, а також готується до сну у готельному номері. Співачку обурило, що багато підписників розкритикували її вчинок, а ЗМІ "зробили з цього Геловін".

Нагадаємо, що раніше Оля Цибульська зізналася, що живе з психічним розладом. Співачка живе з РХП. Компульсивне переїдання цього разу проявилося в неї як реакція на пережитий стрес під час аварії на дорозі.