"Это — не побег": певица Оля Цибульская выехала за границу (фото)

Певица призналась, что не планировала покидать Украину и имела разные планы, но внезапно их отменила.

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Украинская певица Оля Цибульская вместе с 9-летним сыном выехала из Украины за границу. Об этом она сообщила 28 октября на своей странице в инстаграм.

В Instagram-stories артистка прокомментировала такое свое решение. Она призналась, что не планировала покидать Украину и имела разные планы, но внезапно их отменила. На это решение повлияли обстрелы РФ. Исполнительница на утро собрала 9-летнего сына Нестора и уехала с ним за границу.

Оля Цибульская выехала за границу / Фото: instagram.com/cybulskaya

Я уехала из Украины. Решение было принято в один день. Это не побег. Это сознательное желание изменить жизнь. Я запланировала дела, записалась к косметологу, легла спать, не спала, потому что громко, и на утро произошло это", — поделилась артистка.

Оля Цибульская выехала за границу / Фото: instagram.com/cybulskaya

По словам певицы, она решила уехать из страны сознательно, чтобы к лучшему изменить их с сыном жизнь.

В какую именно страну она выехала, певица не сообщила.

Впоследствии в сториз она выложила фото и фотографии, что находится в самолете, а также готовится ко сну в гостиничном номере. Певицу возмутило, что многие подписчики раскритиковали ее поступок, а СМИ "сделали из этого Хэллоуин".

Напомним, что ранее Оля Цибульская призналась, что живет с психическим расстройством. Певица живет с РПП. Компульсивное переедание в этот раз проявилось у нее как реакция на пережитый стресс во время аварии на дороге.