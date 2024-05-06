Оля Цибульская призналась, что живет с психическим расстройством

Певица живет с РПП. Компульсивное переедание в этот раз проявилось у нее как реакция на пережитый стресс во время аварии на дороге.

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Украинская певица Оля Цибульская столкнулась с проблемой расстройства пищевого поведения (РПП). Об этом она написала в сторис на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам артистки, всплеск РПП был вызван аварией, в которую она попала в конце апреля. Цибульская честно призналась подписчикам, что у нее снова проблемы со здоровьем и она начала подавлять свои эмоции через еду. Певица пожаловалась, что сейчас, рассматривая фото и видеоролике, во время съемок которых она выглядела отлично, не может вспомнить, как тогда удавалось контролировать свое пищевое поведение.

Более того, Ольга Цибульская настолько перестала нравиться сама себе, что стала использовать фотошоп на своих снимках и видео. Еще одна проблема — это тошнота, которая одолевает женщину после каждого обильного приема пищи.

Несмотря на это, Цибульская не отчаялась и продолжила бороться за свое здоровье. Она рассказала даже о методах, которыми пользуется, чтобы восстановить здоровье.

"Ем дважды в день, соблюдая большие паузы между приемами пищи, снимаю нервное напряжение на массаже, больше читаю, медитирую и занимаюсь учебой, которая меня тоже отвлекает от мыслей о еде. Я держусь изо всех сил. Дала себе слово", — сказала Ольга в коротком видеоролике.

Ольга Цибульская показала препараты, которые принимает, чтобы побороть РПП Фото: Скриншот

Отметим, что расстройства пищевого поведения (РПП) являются довольно распространенной проблемой во всем мире. Среди расстройств пищевого поведения наиболее известны – нервная анорексия и нервная булимия, но существует и ряд других состояний, например, компульсивное переедание. Распространенное заблуждение, что РПП подвержены, в первую очередь, молодые женщины, но это не так, любой человек независимо от возраста, расы или пола может столкнуться с данной проблемой.

Напомним, в августе 2023 года дочь Брюса Уиллиса поделилась снимками до и после выздоровления от РПП. На протяжении многих лет актриса открыто рассказывала о своей борьбе с анорексией и дисморфией тела.