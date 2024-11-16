Команду Оли Цибульской мобилизовали за несколько часов до концерта

Артистка отменила свое выступление в Вараше 16 ноября. Она поблагодарила за понимание и сказала, что зрители могут вернуть билеты.

Украинская певица Оля Цибульская отменила концерт за несколько часов до начала из-за мобилизации своей команды. Об этом артистка рассказала в соцсетях.

Выступление Оли Цибульской должно было состояться 16 ноября в городе Вараш Ровенской области, однако певице пришлось отменить событие. Звезда сцены показалась возле местного отеля без макияжа и прически.

"Вараш, привет, за несколько часов до концерта стою на лестнице одного из ваших отелей. Вы, наверное, узнаете. Без макияжа, без прически, потому что концерта сегодня не будет. Ребят-музыкантов, которые должны были сегодня играть со мной для вас концерт, им вручили повестки и мобилизовали. Я могу выйти к вам сама, но это, наверное, не то, за чем вы пришли. Поэтому спасибо вам за понимание. Билеты можете вернуть", — сказала Цибульская.

Оля Цибульская Фото: instagram.com/cybulskaya

Судьба будущих концертов исполнительницы пока неизвестна.

Напомним, Оля Цибульская оскандалилась из-за родительской квартиры, которую обстреляли россияне в Ирпене, и объяснила ситуацию.

Также Фокус писал о временном выезде Оли Цибульской за границу с сыном.