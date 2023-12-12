Ольга Цибульская оскандалилась из-за родительской квартиры в Ирпене, которую обстреляли оккупанты

Оля Цибульская призналась, что действительно имеет конфликт с соседями и не отрицает, что действительно в квартире беспорядок.

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Ольга Цибульская попала в громкий скандал из-за квартиры родителей в Ирпене Киевской области, которую обстреляли оккупанты еще в начале полномасштабного вторжения. Об инциденте с соседями в доме, где раньше жили родители, певица рассказала на своей странице в инстаграм.

В частности, как выяснилась соседка обвиняют Олю Цибульскую и ее маму Наталью в бездействии. Речь идет о том, что семья до сих пор не навела порядок в квартире и возле нее, куда попали оккупанты еще в начале войны.

Соседи утверждают, что из окон до сих пор висят частицы стекла, которые в любой момент могут оборваться, а также кондиционер, который висит на волоске.

Сожители дома утверждают, что семья препятствует проведению ремонтных работ в доме, неподобающе ухаживает за своим жильем и отказывается мирно решить конфликт.

В частности, соседи жалуются, что семья не забила окна в поврежденной квартире, а из-за этого у соседей на стенах появляется плесень.

Естественно певица не стала молчать и ответила на упреки в сторону ее семьи.

В частности, она опровергла информацию, что является амбассадором восстановления Ирпеня и объяснила почему до сих пор ничего не сделала с квартирой.

Цибульская отметила, что дом в который попали оккупанты находится в аварийном состоянии. Семья имеет на руках все необходимые документы обследования комиссий, которые признали квартиру опасной. Поэтому ни певица, ни ее родители не готовы самостоятельно идти в дом и наводить порядки. То же самое они не готовы посылать туда других людей, чтобы они рисковали своей жизнью.

Все работы, которые должны проводиться в доме будут делать специалисты, когда на это будет соответствующее распоряжение и разрешение.

Она также отметила, что может спокойно юридически позволить соседям наводить порядки в квартире, если они готовы рисковать своей жизнью.

Также у себя в инстаграме звезда показала переписки из чата в котором соседи продолжают активно порочить ее репутацию и репутацию семьи. В частности, в чате соседи ставят под сомнение достоверность документов заявленных семьей Цибульских.

Напомним,Оля Цибульская в слезах показала красное отечное лицо после похода к косметологу.