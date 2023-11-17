Оля Цибульская в слезах показала красное отечное лицо после похода к косметологу

Не смогла сдержать слез

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37-летняя Оля Цибульская вся в слезах показала, что из нее сделал поход к косметологу.

Эмоциональные истории из этого дня певица показала в своем инстаграме.

Сначала певица продемонстрировала, как она находится в кабинете косметолога, в то время как все ее лицо закрыто маской и полотенцем.

Уже потом Оля Цибульская показала красное и отечное лицо, которое осталось после процедуры. Певица рассказала, что ей делали процедуру омоложения, которая называется антикуперозная программа.

Ольга Цибульская после похода к косметологу после похода к косметологу

Цибульская призналась, что процедура фотоомоложения довольно неприятная, поэтому артистка даже плакала. Но она подчеркнула, что это слезы счастья, ведь уже через два дня кожа на лице выглядит идеально.

Также певица сразу показала подписчикам, что отек быстро проходит. Цибульская отметила, что она готова на такие жертвы ради красоты.

Напомним, ранее 36-летняя украинская певица Оля Цибульская впервые показала лицо своего мужа. Также Оля Цибульская рассказала, почему ее муж не вступил в ряды ВСУ.

Также мы писали, что в конце 2021 Ольгу Цибульскую поздравил с днем рождения сам "Мистер Биг".