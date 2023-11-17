Оля Цибульська в сльозах показала червоне набрякле обличчя після походу до косметолога

Не змогла стримати сліз

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37-річна Оля Цибульська вся в сльозах показала, що з неї зробив похід до косметолога.

Емоційні історії з цього дня співачка показала в своєму інстаграмі.

Спочатку співачка показала, як вона перебуває в кабінеті косметолога, в той час як все її обличчя закрите маскою та рушником.

Вже згодом Оля Цибульська показала червоне та набрякле обличчя, яке залишилося після процедури. Співачка розповіла, що їй робили процедуру омолодження, яка називається антикуперозна програма.

Ольга Цибульська після походу до косметолога

Цибульська зізналася, що процедура фотоомолодження доволі неприємна, саме тому артистка навіть плакала. Але вона наголосила, що це сльози щастя, адже вже через два дні шкіра на обличчі виглядає ідеально.

Також співачка одразу показала підписникам, що набряк швидко проходить. Цибульська наголосила, що вона готова на такі жертви заради краси.

Нагадаємо, раніше 36-річна українська співачка Оля Цибульська вперше показала обличчя свого чоловіка. Також Оля Цибульська розповіла, чому її чоловік не вступив до лав ЗСУ.

Також ми писали, що наприкінці 2021 Ольгу Цибульську привітав з днем народження сам "Містер Біг".