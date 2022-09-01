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Оля Цибульська вперше показала свого чоловіка (фото, відео)

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Фото: cybulskaya | Оля Цибульська з родиною

Попри те, що співачка перебуває у стосунках близько 20 років, вона всіляко приховувала своє кохання від спалахів камер та запитань журналістів.

36-річна українська співачка Оля Цибульська вперше показала обличчя свого чоловіка. Сімейним відео артистка поділилася на Instagram-сторінці.

Зірка сцени зізналася, що не хоче мати будь-яких таємниць перед своїми фанатами.

"Сама не вірю, що я це публікую. Тепер у нас з тобою жодних таємниць. Знайомтесь! З днем ​​народження, my love ❤️", — зазначила під роликом знаменитість. На відео зображені кадри, на яких Оля Цибульська позує з чоловіком Сергієм та сином Нестором.

Такий "камінг-аут" Цибульська присвятила дню народження свого коханого та соціальному проєкту допомоги тваринам, котрі постраждали під час війни.

"Наша перша спільна фотосесія з чоловіком не просто так і не заради піару. Наша сім’я дуже хоче підтримати безпритульних тварин, що нині знаходяться на піклуванні @lkplev — ветеринарно-стерилізаційного центру для тварин у Львові", — додала співачка.

Оля Цибульська вперше показала свого чоловіка

За словами Олі Цибульської, за тривалий час кар'єри в українському шоу-бізнесі їй приписували низку романів з відомими співаками та олігархами.

"…сина від ДЗІДЗЬО і навіть таємний шлюб із олігархом. З початку війни я благала його вийти з тіні, бо більше не могла зберігати секретів від тих, з ким переживаю одне горе та ховаюсь в одних бункерах", — зізналася знаменитість.

Оля Цибульська вперше показала свого чоловіка

У коментарях підписники артистки засипали подружжя теплими словами та компліментами.

"Який файний хлопець, молодець, що вийшов з тіні! Ви чудова пара та родина! Дай Боже міцного здоров’я та мирного неба!" — написав український співак Павло Зібров.

Нагадаємо, наприкінці 2021 Ольгу Цибульську привітав з днем народження сам "Містер Біг".