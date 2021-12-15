"Містер Біг" привітав із днем народження українську співачку (відео)

Американський актор запросив Цибульську виступити в його барі в Нью-Йорку та побажав їй успіху.

Українська співачка Ольга Цибульська, яка 14 грудня відзначила свій 36-й день народження, похвалилася неймовірним подарунком — вітанням від самого Кріса Нота. Він же — Містер Біг, який спочив із миром у першій серії перезапуску "Сексу і міста".

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На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото з букетом квітів, а також відео, у якому Нот вітає її з днем народження.

"Привіт, крихто! Я чув, ти готуєш кліп на пісню Prоseсco. Приїжджай до Нью-Йорка. У мене є свій рок-н-рол бар. Хочу, щоб ти там заспівала. А ми всі обсипатимемо тебе пелюстками троянд. Ти порвеш світ. Ти — головна Кішечка. І це кажу тобі я, Містер Біг. Хочу побажати тобі удачі. Я б дуже хотів приїхати в Україну. Якщо пощастить — шукатиму твій концерт. Тому що ти — суперзірка, крихітко! Бажаю тобі, абсо-бляха-лютно, крутого майбутнього, тому що головна Кішечка має рвати!" — сказав актор.

[ + – ] Щаслива Ольга Цибульська та вітання від Містера Біга

Такий сюрприз, м'яко кажучи, вразив іменинницю.

"36 – це і секс, і місто, і найближчі люди. Після вітання, яке я отримала вранці від моєї команди, я зрозуміла – можливо все! Виявилося, що саунд продюсер американського лейбла, з яким ми обговорюємо співпрацю, не тільки має зв'язок із моїм улюбленим серіалом, але й дружить з ниим 🔥 Упізнали? АААА! Нехай ваші мрії збуваються💔", — написала Ольга в соцмережі.

Колеги з цеху теж привітали Цибульську з днем народження та пораділи такому незвичайному подарунку. Серед тих, хто прокоментував відео, – Юрій Горбунов, Віталій Козловський, Анатолій Анатоліч та інші.

Нагадаємо, що герой Кріса Нота помирає в першій серії продовження "Сексу і міста" після тренування. Через смерть одного з найулюбленіших персонажів проекту акції виробника велотренажерів Peloton впали на 75%, через що компанія протягом 48 годин зняла рекламу з Крісом Нотом і Раяном Рейнольдсом, у якій Містер Біг — живіший за всіх живих і насолоджується новим життям зі своєю фітнес-тренеркою Алегрою.

Ми писали, що Кріс Нот з'явився на сторінках відомого глянцю.