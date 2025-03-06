Оля Цибульська зібрала гостей на затишній події в серці Києва (фоторепортаж)
На події були помічені Юлія Шолудько, Світлана Охріменко, Яна Винниченко. Модератором події виступила зіркова інтерв'юерка — Мирослава Мандзюк.
Днями українська співачка Оля Цибульська зібрала друзів, яскравих гостей на творчу зустріч у серці столиці. На затишному банкеті Олі Цибудьської зібралися медіа-персони, відомі блогери, представники ЗМІ, меценати та палкі шанувальники творчості знаменитості. Фокус побував на події.
Під час зустрічі Оля Цибульська поспілкувалася з гостями, виконала свої найвідоміші хіти під акомпанемент гітари і тепло поспілкувалася з гостями, розповівши про тяжкий час початку війни, коли співачка не знала долю своїх батьків, які перебували в окупації, і як вона рятувала своє ментальне здоров'я в один із найскладніших моментів життя.
Під час заходу, з метою зарядити жінок енергією та трохи навчити співати, на них чекала музична терапія від викладачки з вокалу, коуча "Голосу Країни" 2023 — Наталії Шепеленко.
Під час вечора, Оля Цибульська розповіла про свою книгу-терапію "для дівчаток" — "ЦвіТи! Як полюбити ту, що в дзеркалі", яка допоможе боротися за свою особисту самооцінку і підтримувати любов до себе в дуже різних життєвих ситуаціях.
Заключним актом заходу стало публічне інтерв'ю з Олею Цибульською та модераторкою події, зірковою інтерв'юеркою та ведучою Мирославою Мандзюк. Для багатьох гостей відкрилися по-новому обидві учасниці дискусії. Дівчата ще довго розмовляли та ділилися своїми враженнями від почутого.
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