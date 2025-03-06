Оля Цибульська зібрала гостей на затишній події в серці Києва (фоторепортаж)

На події були помічені Юлія Шолудько, Світлана Охріменко, Яна Винниченко. Модератором події виступила зіркова інтерв'юерка — Мирослава Мандзюк.

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Днями українська співачка Оля Цибульська зібрала друзів, яскравих гостей на творчу зустріч у серці столиці. На затишному банкеті Олі Цибудьської зібралися медіа-персони, відомі блогери, представники ЗМІ, меценати та палкі шанувальники творчості знаменитості. Фокус побував на події.

Оля Цибульська

Під час зустрічі Оля Цибульська поспілкувалася з гостями, виконала свої найвідоміші хіти під акомпанемент гітари і тепло поспілкувалася з гостями, розповівши про тяжкий час початку війни, коли співачка не знала долю своїх батьків, які перебували в окупації, і як вона рятувала своє ментальне здоров'я в один із найскладніших моментів життя.

Мирослава Мандзюк, Оля Цибульська

Під час заходу, з метою зарядити жінок енергією та трохи навчити співати, на них чекала музична терапія від викладачки з вокалу, коуча "Голосу Країни" 2023 — Наталії Шепеленко.

Оля Цибульська

Під час вечора, Оля Цибульська розповіла про свою книгу-терапію "для дівчаток" — "ЦвіТи! Як полюбити ту, що в дзеркалі", яка допоможе боротися за свою особисту самооцінку і підтримувати любов до себе в дуже різних життєвих ситуаціях.

Наталія Шепеленко

Заключним актом заходу стало публічне інтерв'ю з Олею Цибульською та модераторкою події, зірковою інтерв'юеркою та ведучою Мирославою Мандзюк. Для багатьох гостей відкрилися по-новому обидві учасниці дискусії. Дівчата ще довго розмовляли та ділилися своїми враженнями від почутого.

Інна Кириченко

Юлія Шолудько, Анна Малиновська

Світлана Охріменко

Мирослава Мандзюк

Таня Карікова

Яна Винниченко

Юлія Шолудько

Раніше Фокус писав про прем'єру української комедії "Песики" з Лесею Нікітюк.