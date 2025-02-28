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Стиль життя

Леся Нікітюк, Ольга Сумська та Надя Дорофєєва: як пройшла зіркова прем'єра фільму "Песики" (фоторепортаж)

В українському прокаті стартував один із найочікуваніших фільмів весни 2025 року. Очікувано, прем'єра зібрала топових селебріті України.

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27 лютого в кінотеатрі "Оскар" у ТРЦ Gulliver відбулася масштабна зіркова прем'єра романтичної комедії — "Песики". Захід зібрав понад 800 гостей, серед яких були культурні діячі, блогери, лідери думок, представники ЗМІ та інші запрошені. Фокус побував на події.

Леся Нікітюк, Melovin Fullscreen
Леся Нікітюк, Melovin

У центрі уваги події була знімальна група стрічки та її зірки: режисер фільму Олексій Єсаков, продюсер Анна Єлісєєва, виконавиця головної ролі Леся Нікітюк, а також її партнери по екрану: Тарас Цимбалюк, Артур Логай, Дмитро Сова, Артемій Єгоров, Кирило Ганін.

Слава Соломко, Леся Нікітюк, Ольга Сумська Fullscreen
Слава Соломко, Леся Нікітюк, Ольга Сумська

Серед зіркових гостей були помічені: DOROFEEVA і Міша Кацурін, Олександр Педан, Маша Кондратенко, Даша Трегубова, ROXOLANA, MELOVIN, Катя Сільченко, Олена Усенко, Вова Борисенко, Анна Астровська, Злата Огнєвіч, Michelle Andrade і Ostrovskyi, Ігор Донських.

Олександр Педан, Леся Нікітюк, Тарас Цимбалюк Fullscreen
Олександр Педан, Леся Нікітюк, Тарас Цимбалюк
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Меловін Fullscreen
Меловін
Кирило Тимошенко з дружиною Оленою Fullscreen
Кирило Тимошенко з дружиною Оленою
Катя Сільченко Fullscreen
Катя Сільченко
Мирослава Мандзюк Fullscreen
Мирослава Мандзюк
Оксана Гутцайт Fullscreen
Оксана Гутцайт
Анна Малиновська Fullscreen
Анна Малиновська
Таня Карікова Fullscreen
Таня Карікова
Кухар Данило Fullscreen
Кухар Данило
Анна Саліванчук Fullscreen
Анна Саліванчук
Анна Луценко Fullscreen
Анна Луценко
Лідія Новоселецька Fullscreen
Лідія Новоселецька
Лала Цукерман Fullscreen
Лала Цукерман
Леся Нікітюк Fullscreen
Леся Нікітюк
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Раніше Фокус писав про церемонію відкриття "Cinema fo Victory".