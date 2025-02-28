Леся Нікітюк, Ольга Сумська та Надя Дорофєєва: як пройшла зіркова прем'єра фільму "Песики" (фоторепортаж)

В українському прокаті стартував один із найочікуваніших фільмів весни 2025 року. Очікувано, прем'єра зібрала топових селебріті України.

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27 лютого в кінотеатрі "Оскар" у ТРЦ Gulliver відбулася масштабна зіркова прем'єра романтичної комедії — "Песики". Захід зібрав понад 800 гостей, серед яких були культурні діячі, блогери, лідери думок, представники ЗМІ та інші запрошені. Фокус побував на події.

Леся Нікітюк, Melovin

У центрі уваги події була знімальна група стрічки та її зірки: режисер фільму Олексій Єсаков, продюсер Анна Єлісєєва, виконавиця головної ролі Леся Нікітюк, а також її партнери по екрану: Тарас Цимбалюк, Артур Логай, Дмитро Сова, Артемій Єгоров, Кирило Ганін.

Слава Соломко, Леся Нікітюк, Ольга Сумська

Серед зіркових гостей були помічені: DOROFEEVA і Міша Кацурін, Олександр Педан, Маша Кондратенко, Даша Трегубова, ROXOLANA, MELOVIN, Катя Сільченко, Олена Усенко, Вова Борисенко, Анна Астровська, Злата Огнєвіч, Michelle Andrade і Ostrovskyi, Ігор Донських.

Олександр Педан, Леся Нікітюк, Тарас Цимбалюк

Меловін

Кирило Тимошенко з дружиною Оленою

Катя Сільченко

Мирослава Мандзюк

Оксана Гутцайт

Анна Малиновська

Таня Карікова

Кухар Данило

Анна Саліванчук

Анна Луценко

Лідія Новоселецька

Лала Цукерман

Леся Нікітюк

Раніше Фокус писав про церемонію відкриття "Cinema fo Victory".