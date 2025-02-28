Леся Нікітюк, Ольга Сумська та Надя Дорофєєва: як пройшла зіркова прем'єра фільму "Песики" (фоторепортаж)
В українському прокаті стартував один із найочікуваніших фільмів весни 2025 року. Очікувано, прем'єра зібрала топових селебріті України.
27 лютого в кінотеатрі "Оскар" у ТРЦ Gulliver відбулася масштабна зіркова прем'єра романтичної комедії — "Песики". Захід зібрав понад 800 гостей, серед яких були культурні діячі, блогери, лідери думок, представники ЗМІ та інші запрошені. Фокус побував на події.
У центрі уваги події була знімальна група стрічки та її зірки: режисер фільму Олексій Єсаков, продюсер Анна Єлісєєва, виконавиця головної ролі Леся Нікітюк, а також її партнери по екрану: Тарас Цимбалюк, Артур Логай, Дмитро Сова, Артемій Єгоров, Кирило Ганін.
Серед зіркових гостей були помічені: DOROFEEVA і Міша Кацурін, Олександр Педан, Маша Кондратенко, Даша Трегубова, ROXOLANA, MELOVIN, Катя Сільченко, Олена Усенко, Вова Борисенко, Анна Астровська, Злата Огнєвіч, Michelle Andrade і Ostrovskyi, Ігор Донських.
Раніше Фокус писав про церемонію відкриття "Cinema fo Victory".