Jerry Heil та Євген Хмара відкрили фестиваль "CINEMA FOR VICTORY" в Українському домі (фоторепортаж)

Гості другої церемонії відкриття Українського національного кінофестивалю "Cinema fo Victory".

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25 лютого в національному центрі "Український дім" у Києві, за підтримки Президента України, відбулася урочиста церемонія відкриття Ukrainian National Film Festival "Cinema for Victory". Фокус побував на події.

Jerry Heil

Фестиваль ініційований Держкіно України та заснований ГО "УКРКІНОФЕСТ", Міжнародним кінофестивалем "Молодість", Одеською кіностудією Проєкт покликаний зафіксувати пам'ять про події, зруйнувати пропаганду і донести до світу правду.

Урочиста церемонія, ведучими якої виступили Людмила Барбір і Геннадій Попенко, розпочалася музичним перформансом співачки Jerry Heil з піснею "#МРІЯ" у супроводі Національного президентського оркестру.

Геннадій Попенко, Людмила Бабір

З вітальним словом виступила заступниця керівника Офісу Президента України Олена Ковальська. Вона передала гостям події вітання від Президента України Володимира Зеленського.

Олена Кавальська

Естафету вступного слова перехопив Микола Точицький, міністр культури та стратегічних комунікацій України.

Микола Точицький

Серед почесних гостей виявилася особлива людина — громадський діяч, правозахисник, голова Одеської регіональної асоціації євреїв, колишніх в'язнів гетто і нацистських концтаборів Роман Шварцман.

Роман Шварцман

Співголова журі Бернар-Анрі Леві наголосив на важливості кінематографа як потужної зброї проти несправедливості та високо оцінив українських митців, які залишили камери на захист своєї Батьківщини.

Бернар-Анрі Леві

Семен Горов

Євген Хмара

Олімпія Вайтмусташ

Ольга Цибульська

Андрій Ногін

Бо Тенберг

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