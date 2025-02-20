"Гра в декаданс": як відбулася найкрасивіша подія Ukrainian Fashion Week у лютому 2025 року (фоторепортаж)
Подія, що відбулася в рамках UFW FW "25-26 зібрала всю українську модну столицю.
Однією з фінальних подій Ukrainian Fashion Week FW'25-26 стала театральна вистава-презентація колекції Noir дизайнерки Юлії Ярмолюк (J'ammeme), яка відбулася в київському театрі "Сузір'я". Театральна імесивна вистава створена актором Віталієм Ажновим. Подія об'єднала моду, театральну розповідь і живу музику. Фокус побував на події.
Актори і моделі створювали театральну виставу на сцені.і змішуючись з гостями. Подія зібрала весь модний Київ у будівлі старовинного театру в центрі столиці. Серед гостей були помічені: Юліана Дементьєва, Соня Плакидюк, Світлана Готочкіна, Яна Стрельцова, Олена Пріст, Юлія Єрмолаєва, Ірина Адоніна, Таня Карікова, Ірина Татаренко, Соня Забуга та багато інших.
Раніше Фокус писав про презентацію четвертого альбому Monatik.