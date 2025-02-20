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Стиль життя

"Гра в декаданс": як відбулася найкрасивіша подія Ukrainian Fashion Week у лютому 2025 року (фоторепортаж)

Олексій Прищепа, Юлія Ярмолюк фото 2025
Фото: пресс-служба J'AMMEME | Олексій Прищепа, Юлія Ярмолюк

Подія, що відбулася в рамках UFW FW "25-26 зібрала всю українську модну столицю.

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Однією з фінальних подій Ukrainian Fashion Week FW'25-26 стала театральна вистава-презентація колекції Noir дизайнерки Юлії Ярмолюк (J'ammeme), яка відбулася в київському театрі "Сузір'я". Театральна імесивна вистава створена актором Віталієм Ажновим. Подія об'єднала моду, театральну розповідь і живу музику. Фокус побував на події.

Юлія Ярмолюк, Віталій Ажнов Fullscreen
Юлія Ярмолюк, Віталій Ажнов
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Актори і моделі створювали театральну виставу на сцені.і змішуючись з гостями. Подія зібрала весь модний Київ у будівлі старовинного театру в центрі столиці. Серед гостей були помічені: Юліана Дементьєва, Соня Плакидюк, Світлана Готочкіна, Яна Стрельцова, Олена Пріст, Юлія Єрмолаєва, Ірина Адоніна, Таня Карікова, Ірина Татаренко, Соня Забуга та багато інших.

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Юлія Ярмолюк Fullscreen
Юлія Ярмолюк
Андрій Моськін Fullscreen
Андрій Моськін
Сергій Мельник Fullscreen
Сергій Мельник
Марія Яслинська Fullscreen
Марія Яслинська
Юлія Єрмолаєва Fullscreen
Юлія Єрмолаєва
Юлія Ярмолюк, Ксенія Виноградова Fullscreen
Юлія Ярмолюк, Ксенія Виноградова
Таня Карікова Fullscreen
Таня Карікова
Ірина Татаренко Fullscreen
Ірина Татаренко
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Світлана Кравченко Fullscreen
Світлана Кравченко
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Валерія Лакома Fullscreen
Валерія Лакома
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Лідія Новоселецька Fullscreen
Лідія Новоселецька
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Раніше Фокус писав про презентацію четвертого альбому Monatik.