Монатік презентував новий альбом у Києві: хто із зірок був на події (фоторепортаж)

Четвертий за рахунком альбом MONATIK презентував біля Верховної Ради — у КВЦ "Парковий". Серед гостей Фокус помітив Дмитра Гордона, Олю Полякову, Дмитра Кулебу, Євгена Кошового, Євгена Кошового та багатьох інших.

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11 лютого 2025 року, у КВЦ "Парковий" український співак MONATIK презентував четвертий сольний альбом "Вічно танцююча людина". Перший концерт серії виступів "I.V." відбувся на паркінгу КВЦ "Парковий" у незвичній атмосфері, що об'єднала музику, мистецтво та численних зіркових гостей, які прийшли привітати колегу першими. Фокус побував на події.

MONATIK

Гості презентації та представники ЗМІ стали першими, хто почув наживо пісні нового четвертого альбому. Ефектне музично-світлове шоу включало хореографічні постановки бек-вокалісток, в той час, як програма була вибудувана за принципом мюзиклу-екскурсії.

MONATIK

MONATIK

Серед гостей події були помічені: Jamala, Наталя Могилевська, Оля Полякова, Олександр Педан, Володимир Дантес, Дмитро Гордон, Руслан Багінський, Саша Зарицька (гурт KAZKA), гурт Tvorchi, Олексій Дурнєв, Даша Квіткова, Неля Шовкопляс, Катя Царик, Олексій Гончаренко, Олімпія Вайтмусташ, Соня Плакидюк, Євген Кошовий, Артур Кулаковський, Наталя Гаріпова, Катя Осадча, Ярослава Гресь, Павло Вржещ, Оксана Шаповалова, TAYANNA, POSITIFF, Pianoboy (Дмитро Шуров), Валерія Гузема, Ольга Слонь, Сергій Перман, Іванна Ніконова та багато інших.

Оля Полякова

Кирило Тимошенко з дружиною Оленою

Дмитро Кулеба

Євген Кошовий із сім'єю

Дмитро Гордон

Група Tvorchi

Наталія Могилевська

Джамала

Катя Осадча

Pianoboy

Руслан Багінський

Раніше Фокус писав про зіркову прем'єру фільму "Партенопа".