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Стиль життя

Монатік презентував новий альбом у Києві: хто із зірок був на події (фоторепортаж)

Презентація альбому Monatik 2025 фото
Дмитро Монатік

Четвертий за рахунком альбом MONATIK презентував біля Верховної Ради — у КВЦ "Парковий". Серед гостей Фокус помітив Дмитра Гордона, Олю Полякову, Дмитра Кулебу, Євгена Кошового, Євгена Кошового та багатьох інших.

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11 лютого 2025 року, у КВЦ "Парковий" український співак MONATIK презентував четвертий сольний альбом "Вічно танцююча людина". Перший концерт серії виступів "I.V." відбувся на паркінгу КВЦ "Парковий" у незвичній атмосфері, що об'єднала музику, мистецтво та численних зіркових гостей, які прийшли привітати колегу першими. Фокус побував на події.

Monatik 2025 фото Fullscreen
MONATIK

Гості презентації та представники ЗМІ стали першими, хто почув наживо пісні нового четвертого альбому. Ефектне музично-світлове шоу включало хореографічні постановки бек-вокалісток, в той час, як програма була вибудувана за принципом мюзиклу-екскурсії.

MONATIK Fullscreen
MONATIK
MONATIK Fullscreen
MONATIK

Серед гостей події були помічені: Jamala, Наталя Могилевська, Оля Полякова, Олександр Педан, Володимир Дантес, Дмитро Гордон, Руслан Багінський, Саша Зарицька (гурт KAZKA), гурт Tvorchi, Олексій Дурнєв, Даша Квіткова, Неля Шовкопляс, Катя Царик, Олексій Гончаренко, Олімпія Вайтмусташ, Соня Плакидюк, Євген Кошовий, Артур Кулаковський, Наталя Гаріпова, Катя Осадча, Ярослава Гресь, Павло Вржещ, Оксана Шаповалова, TAYANNA, POSITIFF, Pianoboy (Дмитро Шуров), Валерія Гузема, Ольга Слонь, Сергій Перман, Іванна Ніконова та багато інших.

Оля Полякова фото 2025 Fullscreen
Оля Полякова
Кирило Тимошенко дружина фото 2025 Fullscreen
Кирило Тимошенко з дружиною Оленою
Дмитро Кулеба Fullscreen
Дмитро Кулеба
Євген Кошовий дружина фото 2025 Fullscreen
Євген Кошовий із сім'єю
Дмитро Гордон Fullscreen
Дмитро Гордон
група Tvorchi фото 2025 Fullscreen
Група Tvorchi
Наталія Могилевська Fullscreen
Наталія Могилевська
Джамала Fullscreen
Джамала
Катя Осадча Fullscreen
Катя Осадча
Pianoboy Fullscreen
Pianoboy
Руслан Багінський Fullscreen
Руслан Багінський

Раніше Фокус писав про зіркову прем'єру фільму "Партенопа".