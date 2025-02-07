Даша Трегубова і Мирослава Мандзюк з'явилися на прем'єрі фільму "Партенопа" в Києві (фоторепортаж)

В українських кінотеатрах стартував показ одного з найбільш очікуваних фільмів лютого 2025 року. Хто зі знаменитостей побував на події.

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4 лютого 2025 року в ТРЦ "Гулівер" відбулася прем'єра фільму італійського режисера Паоло Соррентіно. Першими картину оцінили знаменитості, медійні особистості та журналісти. Серед зіркових гостей були помічені Даша Трегубова, Мирослава Мандзюк, Олімпія Вайтмусташ, Анна Малиновська та багато інших. Фокус побував на події.

Олімпія Вайтмусташ

Про що фільм "Партенопа" 2024

У Неаполі розгортається історія життя Партенопи, від народження до зрілості. Це відверте дослідження творців картини постійного прагнення до свободи та прояву в усіх її багатогранних проявах — від творчих до деструктивних.

У картині присутні численні зйомки на натурі, фільм буквально рясніє яскравими краєвидами Капрі

Партенопа оточена живими, іронічними людьми і дивовижними душами, які разом з нею стають ретрансляторами ідей кількох епох і занурюються у вивчення самих себе і любові до життя. До слова, одну з ролей у картині зіграв Гері Олдман!

Миролслава Мандзюк

Даша Трегубова

Анна Малиновська

Макс Кірєєв

Лілу

Таня Карікова

Раніше Фокус публікував фоторепортаж з прем'єри "Хороша погана дівчинка".