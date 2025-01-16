Олег Гороховский и Елена Кравец: как прошел закрытый показ фильма "Хорошая плохая девочка" (фоторепортаж)

14 января, в киевском кинотеатре "Оскар" состоялся звездный показ фильма "Хорошая плохая девочка" с Николь Кидман в главной роли. Событие собрало немало звездных гостей, среди которых были замечены Елена Кравец, Олег Гороховский, Соня Плакидюк и Влад Никитюк.

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Актриса Елена Кравец, соучредитель monobank Олег Гороховский, фотограф Соня Плакидюк, актер Влад Никитюк и другие звездные гости пришли на допремьерный показ фильма "Хорошая плохая девочка". Громкое событие состоялось 14 января 2025 года в столичном кинотеатре "Оскар". Фокус был среди гостей.

Алена Лавренюк

Фильм "Хорошая плохая девочка" рассказывает историю властного директора крупной компании, чья жизнь переворачивается с ног на голову после страстной интрижки с молодым стажером. То, что начиналось как романтическое приключение, превращается в опасную игру. Юный любовник постепенно берет контроль над их отношениями, ставя руководительницу в роли марионетки. Она, привыкшая отдавать приказы, теперь вынуждена подчиняться. Но смогут ли герои сохранить равновесие в этой шаткой игре? Лента исследует темы власти, желаний и моральных границ, бросая вызов общественным стереотипам и поднимая табуированные темы.

В главных ролях снялись Николь Кидман, Харрис Дикинсон и Антонио Бандерас. Эта провокационная работа раскрывает табуированные аспекты человеческих отношений и предлагает зрителям посмотреть на общественные предубеждения под новым углом.

Марина Аристова

Олег Гороховский Фото: Pavel Bloudovskiy

Елена Кравец Фото: Pavel Bloudovskiy

Даша Трегубова Фото: Pavel Bloudovskiy

Макс Киреев Фото: Pavel Bloudovskiy

Александра Гонтарь Фото: Pavel Bloudovskiy

Елена Олар Фото: Pavel Bloudovskiy

Анна Гуляева и Влада Дедкова Фото: Pavel Bloudovskiy

Татьяна Карикова Фото: Pavel Bloudovskiy

Виктория Кагаловская Фото: Pavel Bloudovskiy

Марина Аристова Фото: Pavel Bloudovskiy

Татьяна Карикова, Макс Киреев, Ирина Татаренко

Анна Луценко

Олимпия Вайтмусташ

Лидия Новоселецкая

Напомним, ранее мы писали, что Марина Аристова и Геля Зозуля побывали на фильме об ограблении с Джерардом Батлером.

Кроме этого, Фокус писал, что Вадим Олейник появился на премьере фильма "Робби Уильямс: Better Man".