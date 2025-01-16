Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Олег Гороховский и Елена Кравец: как прошел закрытый показ фильма "Хорошая плохая девочка" (фоторепортаж)

фильм Хорошая плохая девочка премьера фильма в Киеве Николь Кидман в новом фильме звездный показ фильма
Фото: Pavel Bloudovskiy | Олег Гороховский

14 января, в киевском кинотеатре "Оскар" состоялся звездный показ фильма "Хорошая плохая девочка" с Николь Кидман в главной роли. Событие собрало немало звездных гостей, среди которых были замечены Елена Кравец, Олег Гороховский, Соня Плакидюк и Влад Никитюк.

Related video

Актриса Елена Кравец, соучредитель monobank Олег Гороховский, фотограф Соня Плакидюк, актер Влад Никитюк и другие звездные гости пришли на допремьерный показ фильма "Хорошая плохая девочка". Громкое событие состоялось 14 января 2025 года в столичном кинотеатре "Оскар". Фокус был среди гостей.

Алена Лавренюк 2025 Fullscreen
Алена Лавренюк

Фильм "Хорошая плохая девочка" рассказывает историю властного директора крупной компании, чья жизнь переворачивается с ног на голову после страстной интрижки с молодым стажером. То, что начиналось как романтическое приключение, превращается в опасную игру. Юный любовник постепенно берет контроль над их отношениями, ставя руководительницу в роли марионетки. Она, привыкшая отдавать приказы, теперь вынуждена подчиняться. Но смогут ли герои сохранить равновесие в этой шаткой игре? Лента исследует темы власти, желаний и моральных границ, бросая вызов общественным стереотипам и поднимая табуированные темы.

В главных ролях снялись Николь Кидман, Харрис Дикинсон и Антонио Бандерас. Эта провокационная работа раскрывает табуированные аспекты человеческих отношений и предлагает зрителям посмотреть на общественные предубеждения под новым углом.

Марина Аристова 2024 фото Fullscreen
Марина Аристова
Олег Гороховский фото 2025 Fullscreen
Олег Гороховский
Фото: Pavel Bloudovskiy
фильм Хорошая плохая девочка премьера фильма в Киеве Николь Кидман в новом фильме звездный показ фильма Fullscreen
Елена Кравец
Фото: Pavel Bloudovskiy
фильм Хорошая плохая девочка премьера фильма в Киеве Николь Кидман в новом фильме звездный показ фильма Fullscreen
Даша Трегубова
Фото: Pavel Bloudovskiy
фильм Хорошая плохая девочка премьера фильма в Киеве Николь Кидман в новом фильме звездный показ фильма Fullscreen
Макс Киреев
Фото: Pavel Bloudovskiy
фильм Хорошая плохая девочка премьера фильма в Киеве Николь Кидман в новом фильме звездный показ фильма Fullscreen
Александра Гонтарь
Фото: Pavel Bloudovskiy
фильм Хорошая плохая девочка премьера фильма в Киеве Николь Кидман в новом фильме звездный показ фильма Fullscreen
Елена Олар
Фото: Pavel Bloudovskiy
фильм Хорошая плохая девочка премьера фильма в Киеве Николь Кидман в новом фильме звездный показ фильма Fullscreen
Анна Гуляева и Влада Дедкова
Фото: Pavel Bloudovskiy
фильм Хорошая плохая девочка премьера фильма в Киеве Николь Кидман в новом фильме звездный показ фильма Fullscreen
Татьяна Карикова
Фото: Pavel Bloudovskiy
фильм Хорошая плохая девочка премьера фильма в Киеве Николь Кидман в новом фильме звездный показ фильма Fullscreen
Виктория Кагаловская
Фото: Pavel Bloudovskiy
фильм Хорошая плохая девочка премьера фильма в Киеве Николь Кидман в новом фильме звездный показ фильма Fullscreen
Марина Аристова
Фото: Pavel Bloudovskiy
Татьяна Карикова, Макс Киреев, Ирина Татаренко Fullscreen
Татьяна Карикова, Макс Киреев, Ирина Татаренко
Анна Луценко Fullscreen
Анна Луценко
Олимпия Вайтмусташ фото Fullscreen
Олимпия Вайтмусташ
Лидия Новоселецкая фото Fullscreen
Лидия Новоселецкая
Fullscreen
Fullscreen

Напомним, ранее мы писали, что Марина Аристова и Геля Зозуля побывали на фильме об ограблении с Джерардом Батлером.

Кроме этого, Фокус писал, что Вадим Олейник появился на премьере фильма "Робби Уильямс: Better Man".