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Стиль життя

Олег Гороховський та Олена Кравець: як пройшов закритий показ фільму "Хороша погана дівчинка" (фоторепортаж)

фільм Хороша погана дівчинка прем'єра фільму в Києві Ніколь Кідман у новому фільмі зірковий показ фільму
Фото: Pavel Bloudovskiy | Олег Гороховський

14 січня, у київському кінотеатрі "Оскар" відбувся зірковий показ фільму "Хороша погана дівчинка" з Ніколь Кідман у головній ролі. Подія зібрала чимало зіркових гостей, серед яких було помічено Олену Кравець, Олега Гороховського, Соню Плакидюк і Влада Нікітюка.

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Акторка Олена Кравець, співзасновник monobank Олег Гороховський, фотографиня Соня Плакидюк, актор Влад Нікітюк та інші зіркові гості завітали на допрем'єрний показ фільму "Хороша погана дівчинка". Гучна подія відбулася 14 січня 2025 року в столичному кінотеатрі "Оскар". Фокус був серед гостей.

Альона Лавренюк 2025 Fullscreen
Альона Лавренюк

Фільм "Хороша погана дівчинка" розповідає історію владного директора великої компанії, чиє життя перевертається з ніг на голову після пристрасної інтрижки з молодим стажистом. Те, що починалося як романтична пригода, перетворюється на небезпечну гру. Юний коханець поступово бере контроль над їхніми стосунками, ставлячи керівницю в ролі маріонетки. Вона, яка звикла віддавати накази, тепер змушена підкорятися. Та чи зможуть герої зберегти рівновагу в цій хиткій грі? Стрічка досліджує теми влади, бажань і моральних кордонів, кидаючи виклик суспільним стереотипам і порушуючи табуйовані теми.

У головних ролях знялися Ніколь Кідман, Гарріс Дікінсон і Антоніо Бандерас. Ця провокаційна робота розкриває табуйовані аспекти людських стосунків і пропонує глядачам подивитися на суспільні упередження під новим кутом.

Марина Арістова 2024 фото Fullscreen
Марина Арістова
Олег Гороховський фото 2025 Fullscreen
Олег Гороховський
Фото: Pavel Bloudovskiy
фільм Хороша погана дівчинка прем'єра фільму в Києві Ніколь Кідман у новому фільмі зірковий показ фільму Fullscreen
Олена Кравець
Фото: Pavel Bloudovskiy
фільм Хороша погана дівчинка прем'єра фільму в Києві Ніколь Кідман у новому фільмі зірковий показ фільму Fullscreen
Даша Трегубова
Фото: Pavel Bloudovskiy
фільм Хороша погана дівчинка прем'єра фільму в Києві Ніколь Кідман у новому фільмі зірковий показ фільму Fullscreen
Макс Кірєєв
Фото: Pavel Bloudovskiy
фільм Хороша погана дівчинка прем'єра фільму в Києві Ніколь Кідман у новому фільмі зірковий показ фільму Fullscreen
Олександра Гонтар
Фото: Pavel Bloudovskiy
фільм Хороша погана дівчинка прем'єра фільму в Києві Ніколь Кідман у новому фільмі зірковий показ фільму Fullscreen
Олена Олар
Фото: Pavel Bloudovskiy
фільм Хороша погана дівчинка прем'єра фільму в Києві Ніколь Кідман у новому фільмі зірковий показ фільму Fullscreen
Анна Гуляєва і Влада Дедкова
Фото: Pavel Bloudovskiy
фільм Хороша погана дівчинка прем'єра фільму в Києві Ніколь Кідман у новому фільмі зірковий показ фільму Fullscreen
Тетяна Карікова
Фото: Pavel Bloudovskiy
фільм Хороша погана дівчинка прем'єра фільму в Києві Ніколь Кідман у новому фільмі зірковий показ фільму Fullscreen
Вікторія Кагаловська
Фото: Pavel Bloudovskiy
фільм Хороша погана дівчинка прем'єра фільму в Києві Ніколь Кідман у новому фільмі зірковий показ фільму Fullscreen
Марина Арістова
Фото: Pavel Bloudovskiy
Тетяна Карікова, Макс Кірєєв, Ірина Татаренко Fullscreen
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Анна Луценко Fullscreen
Анна Луценко
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Олімпія Вайтмусташ
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Лідія Новоселецька
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Нагадаємо, раніше ми писали, що Марина Арістова і Геля Зозуля побували на фільмі про пограбування з Джерардом Батлером.

Крім цього, Фокус писав, що Вадим Олійник з'явився на прем'єрі фільму "Роббі Вільямс: Better Man".