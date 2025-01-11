Таємні бажання і пригнічені демони. Про що еротична драма "Хороша погана дівчинка"

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Днями в Україні стартує один із найочікуваніших фільмів зими 2025 року з Ніколь Кідман і Антоніо Бандерасом у головних ролях. Жанр — еротична драма. І начебто все зрозуміло: "про секс і акробатику, та іншу еротику". Але поверхневі оцінки дають нудні висновки, а ми тут не для цього.

Про що фільм "Хороша погана дівчинка" 2025 з Ніколь Кідман

Ромі Матіас (Ніколь Кідман) — СЕО високотехнологічної компанії. У неї в житті все добре: ефектний чоловік Джейкоб (Антоніо Бандерас), двоє дочок і красивий заміський будинок. І вся проблема Ромі в тому, що їй давно нестерпно нудно з чоловіком у ліжку. Після 19 років шлюбу вона симулює оргазми, після чого займається самозадоволенням з переглядом порно.

Схоже, творці фільму вирішили поговорити про нагальне, а точніше — про сексуальну нудьгу в шлюбних стосунках. Інакше кажучи, вирішили розбудити драконів, які дрімають з часів французьких класиків, і відкрито повідомити суспільству про те, що жінкам теж буває цікавий адюльтер. А іноді навіть більше, ніж чоловікам.

Відгук на еротичну драму "Хороша погана дівчинка"

Одного чудового (або не дуже) ранку героїня бачить, як молодий чоловік на вулиці (Гарріс Дікінсон) агресивно приручає великого собаку. У цей момент глядач уже приблизно розуміє, що саме цей хлопець приручатиме нашу домінантну Ромі Матіас, яка, як і більшість подібних особистостей, сама мріє про підкорення. Втім, саме ця тінь і провокує трансляцію домінування назовні (але це вже з іншої рубрики). Загалом, цей молодий чоловік з'являється в офісі в ролі стажера Семюеля. Якимось чином Семюель одразу бачить збуджену залученість Ромі, ніби в нього вбудований радар на жіночу незадоволеність. А ще він чомусь одразу розуміє, що дама-бос мріє про домінування. Або він у всіх дамах просто бачить собаку — нам не пояснили.

Трейлер фільму "Хороша погана дівчинка" 2025 року

Спочатку вона чинить опір його різкій манері спілкування. У будь-якому разі, стосунки зі стажистом — у зоні забороненого. Але глядач уже розуміє, що довго вона чинити опір не зможе. Він називає її "Babygirl" і допомагає їй досягти оргазму, якого Ромі давно не отримувала в контакті з чоловіком.

Звісно ж, зміна ролей — вона його бос в офісі, а він — її бос у ліжку — інтригує і задає динаміку подіям, вмикає відчуття небезпеки (ніби нам його не вистачає). І фільм, начебто, навіть претендує на дорослу розмову про секс і ролі в ньому, але, якщо говорити відверто, в плані еротичної складової він злегка відстає від, наприклад, "50 відтінків сірого", заплюваного кожним критиком планети.

Так, у фільмі присутня напруга, сексуальний підтекст і його прояв. А ще весь час переживаєш за героїню, бо тепер вона на гачку в хитро зробленого винахідливого стажиста, який злегка починає погрожувати коханці візитом до відділу кадрів.

І це — не єдине, чому за неї варто переживати. Їй доводиться зустрічатися із Семюелем у дешевих готелях із непраною білизною. Ще, схоже, й власним коштом. В одній зі сцен він наказує Ромі встати на карачки і пити молоко з миски, як собака...

Словом, щоб довго не міркувати і не спойлерити подробицями: нам запропонували історію про нішеві вподобання в сексі, які заведено замовляти як послугу, а не вибудовувати на цій базі стосунки, що загрожують зруйнувати життя в усіх сферах. До речі, сценаристи не наділили Семюеля жодною супутньою інформацією. Перед нами — якийсь порожній персонаж без історії, сім'ї та друзів. Усе, що він має, — це нахабство, проникливість і парочка костюмів із мас-маркету. Тобто творці картини "використовують" його як інструмент і тригер, і аж ніяк не як автономного персонажа. Він прийшов, щоб погодувати голодних демонів головної героїні, не більше.

Отже, про що це ми тут? Грандіозних одкровень сексуального змісту картина не обіцяє. Тут, скоріше, про те, що відбувається, коли бездумно і несподівано для себе дозволяєш демонам розпуститися і дозволяєш їм жити своє найкраще життя. Їхнє найкраще життя — не дорівнює твоєму. Особливо, коли місцем пригод стає офіс, а не умовний готель у Вегасі (де, за чутками, все і залишається). А ще про те, що що раніше ти познайомишся зі своїми чортами, то менша ймовірність їхньої несанкціонованої втечі, яка здатна залишити від налагодженого життя руїни, що палахкотять.

Раніше Фокус писав рецензію на фільм "Better Man: Історія Роббі Вільямса"