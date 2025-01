"Better Man": Ви ще не бачили Роббі Вільямса таким голим

Конфлікт із холодним батьком, життя в масці, наркотична залежність і самотність на вершині світу: щира сповідь екс-бунтаря з Take That у байопіку про Роббі Вільямса.

В українських кінотеатрах стартував показ байопіку про британського співака Роббі Вільямса — "Better Man: Історія Роббі Вільмса", в якому головну роль виконав він сам і актор Джонно Девіс... в образі мавпи.

Фокус побував на прем'єрному показі картини і перебуває в захваті, втім, як і користувачі ресурсу Rotten Tomatoes, які віддали творінню режисера Майкла Грейсі ("Найвеличніший шоумен") 90% позитивних оцінок. Та й критики цього разу не залишилися осторонь (що рідкість) і не поскупилися на рейтинг у 95%. Розповідаємо про фільм докладніше в нашому огляді.

Про що фільм "Better Man: Історія Роббі Вільямса" 2025

Так вийшло, що скандальний виходець із бойзбенду з колись великою популярністю і сумнівною репутацією (Take That) став одним зі світових поп-ідолів, не запитавши нікого, а чи можна йому на Олімп до небожителів. "Бабусю, я не хочу бути ніким", — сказав 12-річний Роббі, сидячи перед телевізором із пакетом чіпсів. На екрані крутили Френка Сінатру, а Вільямс підспівував. Одного разу, через багато років, Елтон Джон назве Роббі Вільямса Френком Сінатрою XXI століття, але хлопчик у бідній квартирі робочого кварталу ще про це не знає...

Хлопець із бідної британської сім'ї з низькою самооцінкою і величезними амбіціями завоював світ, а потім вигадав, як розповісти про це краще за всіх інших: з багатим спектром емоцій, ефектом присутності і драйвом, який можна відчути хіба що на його концертах. "Просто запиши моє ім'я, а я скажу всім іншим, щоб ішли геть, бо ви вже обрали мене", — так Роббі здобув місце в гуртіТаке That. А потім його вже було не зупинити. Схоже, все, до чого торкається Роббі Вільямс, стає талановитим, золотим і масштабним. "Я просто кажу дурниці, і всі в захваті від цього. Але вони й гадки не мають, який я", — вигукує Роббі після одного з інтерв'ю. Дурниці чи ні, але ми й справді в захваті. І нарешті йому вдалося детально розповісти про себе: тепер усі знають, який він!

Можливо, вся справа — в непідробній щирості. Адже найнедоступніша цінність у наші дні — це бути собою і без страху заявляти про себе сьогоденням. Не підлаштовуватися, не вливатися, не складатися і не вторити більшості, а просто залишатися собою no metter what.

Роббі Вільямс безстрашно відкинув глянець з його критеріями відповідності та вивернув душу навиворіт перед глядачем з такою відвертістю, яку рідко спостерігають священики на сповідях. "Let me entertaine you" — пише живий класик. І так — йому таки вдалося нас розважити!

Перед нами — історія людини, яка отримала все ще в юності і не знає, що з цим робити. Розповідь про нескінченні наркотичні тріпи в гонитві за балансом і бажання відшукати себе в натовпі уявних особистостей. Про жагу помститися батькові за його байдужість і холодність. Про життя в масці та необхідність кривлятися на радість натовпу. Про часто безуспішну боротьбу з особистими демонами і тінями, готовими накинутися і розірвати в будь-який момент. Про самотність на вершині світу і вміння відмовитися від усього заради більшого. Про складні вибори і подолання себе. Про примирення і дорослішання, а головне — про те, як із цим непідйомним зірковим бекграундом стати кращим (to be a better man). Навіть дивує, що творцям картини вдалося вкластися в 133 хвилини хронометражу.

У фільмі звучать численні хіти Роббі Вільямса, та й для байопіка артист написав пенсю-саундтрек "Better Man" ("Бути кращим"). Це все додає емоцій загальній картині та виглядає доречним і якісним доповненням. Але ми давно більш-менш знаємо, що Роббі Вільямс уміє співати, а тепер ми побачили, що він не боїться бути божевільним у прагненні зламати кордони зоряної неприступності та простягнути руку таким самим, як він, — несміливим молодим людям із красивими мріями. І це набагато цінніше, ніж просто хороша музика. Схоже, жанру байопіків недосяжно підвищили планку і задали новий тренд.

Раніше Фокус писав рецензію на фільм "Носферату".