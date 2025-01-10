"Які ви рагулі": гурт 5'Nizza потрапив у скандал через російську мову (відео)

Сергій Бабкін та Андрій Запорожець оголосили про концерти в європейських містах російською мовою. Українським користувачам це не сподобалося і вони залишили під відео нецензурні коментарі.

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Учасники гурту 5'Nizza потрапили в мовний скандал. Музиканти Сергій Бабкін та Андрій Запорожець оголосили на сторінці гурту в Instagram про концерти в кількох містах Європи російською мовою, але фанати з України не схвалили це.

Бабкін і Запорожець записали відео з перерахуванням міст у вигляді пісні і вказали дати концертів. При цьому деяким користувачам соцмережі не сподобалася мова виконання оголошення.

Багато хто писав, що музиканти зобов'язані виступати українською мовою. Учасники гурту не відреагували на зауваження.

"Завершальним штрихом буде поїхати з вашим російськомовним контентом до Москви. Бажано там і залишитися... Колись дуже сильно вас любила. Але зараз ви просто жалюгідні. Шкода бачити як колись кумири перетворюються на де***мо", — вказують підписники.

Зазначимо, що інші коментарі містять переважно ненормативну лексику.

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