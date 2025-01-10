"Какие вы рагули": группа 5'Nizza угодила в скандал из-за русского языка (видео)

Сергей Бабкин и Андрей Запорожец объявили о концертах в европейских городах на русском языке. Украинским пользователям это не понравилось и они оставили под видео нецензурные комментарии.

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Участники группы 5'Nizza попали в языковой скандал. Музыканты Сергей Бабкин и Андрей Запорожец объявили на странице группы в Instagram о концертах в нескольких городах Европы на русском языке, но фанаты из Украины не одобрили это.

Бабкин и Запорожец записали видео с перечислением городов в виде песни и указали даты концертов. При этом некоторым пользователям соцсети не понравился язык исполнения объявления.

Многие писали, что музыканты обязаны выступать на украинском языке. Участники группы не отреагировали на замечания.

"Завершающим штрихом будет поехать с вашим русскоязычным контентом в Москву. Желательно там и остаться… Когда-то очень сильно вас любила. Но сейчас вы просто жалкие. Жаль видеть как когда-то кумиры превращаются в де***мо", — указывают подписчики.

Отметим, что остальные комментарии содержат в основном ненормативную лексику.

Напомним, в Одессе учительница истории Украины во время урока на русском языке озвучивала антигосударственные нарративы.

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