Языковой скандал в Одессе: учительница истории Украины продвигала ученикам российские нарративы, — СМИ

Учительница уже написала заявление на увольнение. Впрочем, это не лишает ее штрафа и усиленного внимания от СБУ, отмечают журналисты.

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В Одессе "на горячем" поймали учительницу истории Украины, которая вела урок на русском, при этом распространяя антигосударственные нарративы. На преподавательницу пожаловались ученики, которые записали более 35 минут ее разговоров, сообщает местное издание "Думская".

Как заявила представитель языкового омбудсмена Ярослава Витко-Присяжнюк, в течение целого урока учительница не сказала ни одного слова на государственном языке.

Причем, если проанализировать весь урок, то преподавательница в нем распространяла нарративы, что украинскую идентичность создала Австро-Венгерская империя, а на рубеже XIX-XX веков украинцы встречали российскую армию с хлебом и солью, подчеркнула представительница Уполномоченного по защите государственного языка.

В городском департаменте образования добавили, что в школе после этого случая была начата проверка, но учительница, узнав об этом, написала заявление об увольнении.

Как отмечается, по результатам рассмотрения жалобы начаты меры государственного контроля, после которых будут решать вопрос об открытии административного производства. Уже бывшей преподавательнице может грозить штраф до пяти тысяч гривен.

Ярослава Витко-Присяжнюк отметила, что даже "своевременное" увольнение не освобождает нарушителя от ответственности, поскольку сам случай уже был зафиксирован.

Отдельно Офис Уполномоченного по защите языка готовит письмо на образовательного омбудсмена, а материалы по случаю превентивно передают в СБУ.

Напомним, ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь на 3 400 грн оштрафовал одесскую кассиршу торговой сети EVA за то, что та перешла с клиентом на русский язык по его просьбе.

Также Фокус писал, что одесская бариста Анжела записала стрим с заявлениями о приверженности к РФ и о том, что нет смысла воевать. Полиция открыла дело за коллаборационную деятельность.