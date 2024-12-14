В Одессе "блогерка" изъявила желание жить в РФ: как отреагировала полиция и работодатель (видео)

Одесская бариста Анжела записала стрим с заявлениями о приверженности к РФ и о том, что нет смысла воевать, свидетельствуют видео из соцсетей. Полиция открыла дело за коллаборационную деятельность.

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Российские пропагандисты распространили видео из Одессы, на котором 18-летняя блогерка Анжела рассказала о своем отношении к войне РФ. Девушка заявила, что не стоит бороться и она не возражает, чтобы пожить под властью Москвы. На такие заявления отреагировал работодатель баристы и ей, среди прочего, пришлось извиняться. ГУ Национальной полиции Одесской области также прокомментировало инцидент и сообщило об открытии уголовного производства. О деталях дела и о статье, которую инкриминируют одесситке, пресс-служба рассказала на портале полиции

18-летняя одесситка заявила, что не против жить «под флагом России». На неё завели уголовное дело за коллаборационизм.



В прямом эфире в TikTok Анжела сказала, что хочет мира и не понимает, зачем украинцам «умирать за эти земли» pic.twitter.com/5e9jVEe6HU — RT на русском (@RT_russian) December 13, 2024

Скандальное видео блогера-баристы

О видео Анжелы рассказали в Telegram-канале "Подслушано Одесса". Публикация появилась в 16 час. 10 декабря. Автор сообщения сообщил, что девушка ведет трансляцию в TikTok, во время которой призывает людей подчиниться событиям и не воевать против РФ. По мнению баристы, главное, чтобы "был мир и чтобы никто никого не убивал".

"Зачем нам эта земля? Пусть отдают. Пусть будет мир. Я говорю за то, что зачем нам умирать за эти земли. То есть если я буду жить под флагом России или еще где-то на России, то ну что теперь и что? То есть, я говорю о том, что нужен выбор. Кто хочет жить под Россией ходит под Россию. Кто хочет жить в Украине, живет в Украине. Зачем эта война за какую-то землю, за нефть, за какую-то землю с газом. Ну зачем?" — слышны слова одесситки.

Трансляция завершилась, а в сети есть только фрагменты, записанные пользователями. Среди цитат Анжелы — мысль о том, что ей "школа ничего не дала", что президент якобы продает "электричество и имеет яхты". В итоге девушка обозвала своих зрителей людьми с врожденными пороками мозгового развития.

Какова реакция полиции на заявление TikTok-блогера из Одессы

Правоохранители отреагировали на видео в соцсетях: услышали слова девушки о том, что она не возражает оказаться под властью РФ и что не стоит воевать за родину. 13 ноября на портале одесской полиции появилось сообщение, что открыли уголовное производство по с. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса — коллаборационная деятельность (наказание заниматься определенными видами деятельности 10-15 лет).

Пресс-служба ведомства сообщила, что баристу отыскал участковый инспектор и она объяснила, зачем делала антиукраинские заявления. По ее словам, это делалось "для привлечения внимания". Следствие продолжается, говорится на портале Нацполиции.

Скандал с блогером — ответ полиции на видео Анжелы из Одессы Фото: Скриншот

Что заявил работодатель

Между тем уже 11 декабря в канале появились другие кадры с Анжелой. Указано, что запись сделана в кафе Coffe Lounge (Одесса, ул. Среднефонтанская), где она работала баристой. Слышно, как блогер извиняется за свои слова, уверяет, что поддерживает ВСУ и донатит для украинской армии. Также автор сообщения уверяет, что девушка уволена.

"Мне сбрасывали подарки, мне сбрасывали донаты, я подумала, что надо продолжить, и зашло вообще не туда. Хочу извиниться", — слышно на видео.

Скандал с блогером — какая реакция работодателя Анжелы Фото: Скриншот

Если зайти на TikTok Анжелы, можно увидеть серию роликов, в которых она слушает песни российских исполнителей (похоже на группу АК-47). Свежее видео на такую ​​тематику опубликовано 13 декабря.

Отметим, в октябре Фокус писал об одесском блогере Супер Сусе, которого заметили в местном терцентре комплектования. Супер Сус прославился видео, которые он снимает под землей. В Одесском ТЦК не комментировали событие, которое заинтересовало пользователей соцсетей.

Напоминаем, 11 декабря издание УНИАН выложило видео с киевским блогером Денчиком, которого задержали в МакДональдзе из-за нападения на полицию.