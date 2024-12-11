Кидався на поліцейських: блогер Супер Денчик влаштував дебош в Макдональдсі в Києві (відео)

Блогер опирався правоохоронцям і намагався звалити одного з них на підлогу.

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В Києві блогер Денчик влаштував потасовку в ресторані швидкого харчування "Макдональдс" на Хрещатику. Він вчепився в ногу одному з правоохоронців і намагався звалити його на землю. Відео інциденту виклав "УНІАН".

"Вечірній Київ, обстановка: блогер Денчик влаштував бешкет у "маку" на Хрещатику і ліз битися з поліцейськими", — йдеться в повідомленні.

Початок конфлікту і його причина поки не відомі. На оприлюднених кадрах поліція намагається вгамувати розлюченого Денчика. Той опирається правоохоронцям, через що опиняється на підлозі. Навіть після цього тіктокер не заспокоївся і вчепився в ногу одному з правоохоронців, намагаючись таким чином звалити його з ніг.

Якийсь хлопець, можливо знайомий блогера, намагається заспокоїти Денчика. Відео, на якому чути ненормативну лексику, закінчується тим, що правоохоронець захопив блогера зі спини і знерухомив його.

Нацполіція Києва та патрульна поліція Києва поки інцидент з блогером не коментували.

Блогер Супер Денчик: що відомо

Супер Денчик (syperden000) – тіктокер із України, який прославився своїми цитатами. З незворушним обличчям він розповідає анекдоти чи говорить парадоксальні фрази, і вони відразу стають мемами.

Денчик розповідав, що йому 26 років, він живе у Києві. Судячи з численних розповідей, Денчик сидів у в'язниці (потрапив у 19 років за крадіжку).

Звільнившись із в'язниці, темношкірий блогер розпочав свою кар'єру як вуличний музикант. У серпні 2020 року завів аккаунт у Тіктоці, куди викладав відео своїх виступів. В своєму інстаграмі він публікує різні відео, зокрема, як зубами відкриває пляшки пива. Має 88 тисяч підписників в Інстаграм та 1,1 млн — у Тікток.

Нагадаємо, що раніше українська співачка SOWA прогулялася вулицями Львова, перевдягнувшись у військову форму. Під час прогулянки вона спиняла чоловіків та вдавала, начебто є представницею терцентру комплектування (ТЦК). Водночас жінка "перевіряла" документи та "вручала" повістки.