Відома співачка ходила Львовом і лякала чоловіків ТЦК: реакція людей та шоубізу (відео)

Музичні блогери розкритикували вчинок співачки SOWA, яка використала воєнний час для запрошення людей на концерт. Співачка пояснила, що переконувала людей не боятися військової форми та отримання повісток ТЦК.

Related video

Українська співачка прогулялася вулицями Львова, перевдягнувшись у військову форму. Під час прогулянки вона спиняла чоловіків та вдавала, начебто є представницею терцентру комплектування (ТЦК). Водночас жінка "перевіряла" документи та "вручала" повістки. "Рейд" виявився рекламною акцією і викликав усмішки у частини чоловіків. Та у соцмережах думки розділилися. Кадри вуличної акції та відгуки українців з'явились у каналі TikTok співачки SOWA.

Співачка SOWA і рейд ТЦК — що сталося

На серії відео, які SOWA розмістила у мережі, видно двох жінок у військовій формі — це співачка та її сестра. Вони рухаються вулицями Львова, заходять на площі Ринок, зупиняють чоловіків, просять показати військово-облікові документи у "Резерв+" чи у паперовому вигляді. Частина чоловіків під час спілкування з жінками не тікають, посміхаються, продовжують пити каву і жартують. Частина — відвертаються та намагаються уникнути контакту. За кілька секунд з'ясовується, що це співачка SOWA поширює серед людей запрошення на концерт, який відбудеться за тиждень. Що ідеться саме про концерт, а не про "ТЦК", свідчать титри на відео, які обігрують абревіатуру.

"Рейд ЦТК. Ц — це, Т — твій, К — концерт", — пояснюється в підписі.

"Рейд" та реакція шоубізу і соцмереж

В акаунтах музичного блогера Беспалова вдень 9 грудня з'явилася критика на акцію співачки. У Telegram-каналі блогер написав, що SOWA використала війну як "шоу для лайків". У дописі акцію названо "знецінюванням" і "паразитуванням". Блогер пошкодував, що за такі дії не притягують до відповідальності.

"Що далі, "SOWA", завітаєш на чиїсь похорони і заспіваєш свій келих вина за колишнього???" — написав блогер.

Співачка SOWA і рейд ТЦК — реакція Беспалова Фото: Скриншот

У каналі блогера Сергія Халуса "Скандал" акцію співачки назвали "пранком із ТЦК". Також блогер написав, що схожі заходи — це свідчення "бездарності та слабкого розуму", коли для реклами концерту використовують такі "піарходи".

Співачка SOWA і рейд ТЦК — реакція Халуса Фото: Скриншот

На жартівливу акцію співачки відгукнулося з пів сотні людей у соцмережах. Під двома частинами рейду — коментарі, в яких люди пишуть, що не треба "дівчат хейтити", оскільки вони підняли настрій людям. Інші ж писали, що за такі вигадки слід притягувати до кримінальної відповідальності. Крім того, зауважували, що не варто так чинити у часи, коли "складно для усієї країни" і "робити промо на цьому низько".

Що відповіла SOWA на хейт

Співачка відповіла на звинувачення у недоречності акції — записала рилз для Instagram. З її слів, однією з цілей "рейду" було намагання навчити людей не боятись людей у формі та переконати "виконати обов'язок перед державою". Окремо згадала реакцію Беспалова і про те, що за оцінні судження можна відповісти в суді.

Співачка SOWA і рейд ТЦК — пояснення мети акції Фото: Instagram Співачка SOWA і рейд ТЦК — реакція Фото: Instagram

Зазначимо, 28 листопада Фокус писав про скандал, пов'язаний з учасницею шоу "Холостяк". Як з'ясувалось, блогерка та модель Єлизавета Луцюк, підозрюють, контактувала з громадянкою РФ під час війни.

Нагадуємо, 2 листопада блогерка Марічка Довбенко розповіла про неприємні моменти, які їй довелося пережити під час шоу "Холостяк".