Учасниці "Холостяка" розповіли про сексизм та приниження на шоу (відео)

За словами героїнь проєкту, червоних ліній у творців немає. Зі всього "потрібно зробити драму" для кращих переглядів.

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Блогерка та ведуча Марічка Довбенко звинуватила шоу "Холостяк" у сексизмі. Учасниця 13-го сезону проєкту розповіла про різні ситуації на зйомках на своєму YouTube-каналі "У ліжку".

Марічка Довбенко залишила шоу "Холостяк" під час першого епізоду нового сезону, головним героєм якого став ветеран Олександр "Терен" Будько. Тепер вона звинуватила творців проєкту в поганому ставленні до жінок. За словами блогерки, особисто вона не може розповісти про конкретні ситуації, адже за контрактом вона буде змушена заплатити великий штраф, тому Довбенко взяла інтервʼю в попередніх учасниць "Холостяка".

"Зневага до жінок, сексизм, інтим у ліжку. Які червоні лінії перейшли творці проєкту? Невже війна нічого не змінила?" — сказала ведуча.

Зокрема, одна з дівчат розповіла, що її спеціально підписали в застосунку пошуку номерів телефону "Юля ескорт". Також творці проєкту вирізали поцілунок з "холостяком", не показавши його у фінальній версії. А одного разу за допомогою монтажу створили враження, ніби в однієї з учасниць був інтим з головним героєм, через що він начебто згодом розійшовся з переможницею проєкту.

Окрім цього, сина однієї з учасниць привезли на знімальний майданчик, взявши в нього інтервʼю без дозволу батьків.

"Я боюсь, що їх (червоних ліній, — ред.) немає", — сказала одна з учасниць попереднього "Холостяка".

Марічка Довбенко звинуватила шоу "Холостяк" у сексизмі

Наразі творці проєкту не відреагували на звинувачення Марічки Довбенко та інших жінок.

Марічка Довбенко та Олександр "Терен" Будько на зйомках "Холостяка"

Нагадаємо, Олександр "Терен" Будько розповів про свої останні стосунки.

Також Фокус писав про те, на яку дівчину чекав на шоу "Холостяк" Олександр "Терен".