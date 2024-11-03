Участницы "Холостяка" рассказали о сексизме и унижениях на шоу (видео)

По словам героинь проекта, красных линий у создателей нет. Из всего "нужно сделать драму" для лучших просмотров.

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Блогер и ведущая Маричка Довбенко обвинила шоу "Холостяк" в сексизме. Участница 13-го сезона проекта рассказала о различных ситуациях на съемках на своем YouTube-канале "В постели".

Маричка Довбенко покинула шоу "Холостяк" во время первого эпизода нового сезона, главным героем которого стал ветеран Александр "Терен" Будько. Теперь она обвинила создателей проекта в плохом отношении к женщинам. По словам блогера, лично она не может рассказать о конкретных ситуациях, ведь по контракту она будет вынуждена заплатить большой штраф, поэтому Довбенко взяла интервью у предыдущих участниц "Холостяка".

"Пренебрежение к женщинам, сексизм, интим в постели. Какие красные линии перешли создатели проекта? Неужели война ничего не изменила?" — сказала ведущая.

В частности, одна из девушек рассказала, что ее специально подписали в приложении поиска номеров телефона "Юля эскорт". Также создатели проекта вырезали поцелуй с "холостяком", не показав его в финальной версии. А однажды с помощью монтажа создали впечатление, будто у одной из участниц был интим с главным героем, из-за чего он якобы впоследствии разошелся с победительницей проекта.

Кроме этого, сына одной из участниц привезли на съемочную площадку, взяв у него интервью без разрешения родителей.

"Я боюсь, что их (красных линий, — ред.) нет", — сказала одна из участниц предыдущего "Холостяка".

Маричка Довбенко обвинила шоу "Холостяк" в сексизме

Пока создатели проекта не отреагировали на обвинения Марички Довбенко и других женщин.

Маричка Довбенко и Александр "Терен" Будько на съемках "Холостяка"

Напомним, Александр "Терен" Будько рассказал о своих последних отношениях.

Также Фокус писал о том, какую девушку ждал на шоу "Холостяк" Александр "Терен".