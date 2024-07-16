"Холостяк" Александр "Терен" Будько рассказал о своих последних отношениях (видео)

Александр Будько потерял на войне две нижние конечности во время боя на Харьковском направлении. Сейчас он защищает права военных и людей с инвалидностью.

Related video

Украинский военный, ветеран российско-украинской войны и участник "Invictus Games" Александр "Терен" Будько, который примет участие в популярном шоу "Холостяк", 13 июля в интервью каналу BBC откровенно рассказал о своей бывшей девушке.

По его словам, сейчас у него нет возлюбленной, предыдущие отношения закончились более года назад. "Предыдущие отношения закончились в январе 2023 года, если я не ошибаюсь. Как и у всех людей, все ссорятся, мирятся и живут в любви, потом расходятся, сходятся. Я не исключение. И с тех пор я сам", — поделился защитник. Как объяснил 28-летний Александр, у них были совершенно разные ценности и взгляды на жизнь.

Несмотря на все сложности "Терен" ведет активную жизнь — снимается в клипах и танцует в балете, издает книгу, занимается спортом. Также известно, что парень решил принять участие в шоу "Холостяк".

Александр "Терен" в Каннах Фото: Instagram indposhiv_official

В интервью он поделился, какие женщины ему нравятся. Для него важно, чтобы рядом был человек, который отвечал нормам его поведения.

"Это должна быть прежде всего умная женщина. Мне важно поддерживать с человеком какие-то разговоры. То есть не просто она живет, а у нее есть цель, она развивается. Важно, чтобы женщина была ухожена. Мне нравится, когда все хорошо, когда женщина смотрит за собой. Это тоже признак, по-моему, какого-то ума. Потому что человек умный всегда знает, как себя позиционировать, как себя представить, как вести себя в обществе", — заявил Будько.

Александр также отметил, что ценит в людях прежде всего воспитанность, честность, искренность и пунктуальность.

Смотреть: 2:31

Напомним, 13 мая мы писали, что Александр "Терен" стал новым героем шоу "Холостяк". В начале полномасштабной войны в Украине добровольно ушел на фронт. В армии мужчина стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь".