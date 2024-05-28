Александр "Терен" признался, какую девушку ждет на шоу "Холостяк" (видео)

Александр Будько потерял на войне две нижние конечности во время боя на Харьковщине. Ему 28 лет. Он родом из Ровно.

Ветеран войны Александр "Терен" (настоящее Будько), который стал новым героем шоу "Холостяк" рассказал, какую девушку ожидает встретить на проекте. Подробностями военнослужащий поделился в интервью каналу "Это Никто Не Будет Смотреть".

В частности, Александр признался, что прежде всего будет выбирать девушку по ее ценностям, а не по внешности.

"Честно говоря, о тех стандартах красоты, которые я говорил, что их по крайней мере в моем мире не существует. Я не равняюсь на Мисс Вселенная. Я не строю для себя идеалов, идолов, авторитетов. Это может быть кто угодно. То есть для меня главное тот внутренний мир. Для меня может быть девушка, которая не подпадает под стандарты красоты, но в ней будет что-то такое внутреннее, какая-то энергия, какая-то внешняя черта лица, или просто какое-то ее поведение, которое будет к себе притягивать. И мне не будет важно, кто он, был ли он вообще мисс чего-либо. Просто этот человек сам к себе будет притягивать. Поэтому мне более важно, прежде всего интеллект человека, насколько он разделяет его со мной, жизненная позиция, и уже потом конечно бонусом будет внешность человека", — пояснил "Терен".

Военнослужащий отметил, что он надеется на искренность и человечность среди участниц и что они придут не за подписчиками на проект, а действительно придут для знакомства. Александр "Терен" также отметил, что ему было очень важно, что продюсеры проекта объявили его имя до того, как участницы начали присылать свои анкеты, а не как раньше только в первом выпуске. "Терен" объяснил, что таким образом все участницы уже знают его историю и то, что у него нет двух нижних конечностей. По его мнению, таким образом он надеется на искренность со стороны девушек.

Напомним, ранее мы писали, что Александр "Терен" стал новым героем шоу "Холостяк". Кроме этого, Фокус писал, "Терен" рассказал о потере ног и периоде восстановления.