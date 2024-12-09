Известная певица ходила по Львову и пугала мужчин ТЦК: реакция людей и шоубиза (видео)

Музыкальные блогеры раскритиковали поступок певицы SOWA, которая использовали военное время для приглашения людей на концерт. Певица объяснила, что убеждала людей не бояться военной формы и получения повесток ТЦК.

Related video

Украинская певица прогулялась по улицам Львова, переодевшись в военную форму. Во время прогулки она останавливала мужчин и делала вид, будто является представительницей терцентра комплектования (ТЦК). При этом женщина "проверяла" документы и "вручала" повестки. "Рейд" оказался рекламной акцией и вызвал улыбки у части мужчин. В то же время в соцсетях мнения разделились. Кадры уличной акции и отзывы украинцев появилась в канале TikTok певицы SOWA.

Певица SOWA и рейд ТЦК — что произошло

На серии видео, которые SOWA разместила в сети, видно двух женщин в военной форме — это певица и ее сестра. Они движутся по улицам Львова, заходят на площадь Рынок, останавливают мужчин, просят показать военно-учетные документы в "Резерв+" или в бумажном виде. Часть мужчин во время общения с женщинами не убегают, улыбаются, продолжают пить кофе и шутят. Часть — отворачиваются и пытаются избежать контакта. Через несколько секунд выясняется, что это певица SOWA распространяет среди людей приглашение на концерт, который состоится через неделю. Что речь идет именно о концерте, а не о "ТЦК", говорят титры на видео, которые обыгрывают аббревиатуру.

"Рейд ЦТК. Ц — це, Т — твій, К — концерт", — поясняется в подписи.

"Рейд" и реакция шоубиза и соцсетей

В аккаунтах музыкального блогера Беспалова днем 9 декабря появилась критика на акцию певицы. В Telegram-канале блогер написал, что SOWA использовала войну как "шоу для лайков". В заметке акция названа "обесцениванием" и "паразитированием". Блогер пожалел, что за подобные действия не привлекают к ответственности.

"Что дальше, "SOWA", заглянешь на чьи-то похороны и споешь свой бокал вина за бывшего???" — написал блогер.

Певица SOWA и рейд ТЦК — реакция Беспалова Фото: Скриншот

В канале блогера Сергея Халуса "Скандал" акцию певицы назвали "пранком с ТЦК". Также блогер написал, что подобные мероприятия — это свидетельство "бездарности и слабого ума", когда для рекламы концерта используют такого рода "пиар-ходы".

Певица SOWA и рейд ТЦК — реакция Халуса Фото: Скриншот

На шуточную акцию певицы откликнулось с полсотни людей в соцсетях. Под двумя частями рейда — комментарии, в которых люди пишут, что не надо "девушек хейтить", поскольку они подняли настроение людям. Другие же писали, что за подобные выдумки следует привлекать к уголовной ответственности. Кроме того, отмечали, что не стоит так поступать во времена, когда "сложно для всей страны" и "делать промо на этом низко".

Что ответила SOWA на хейт

Певица ответила на обвинения в неуместности акции — записала рилс для Instagram. По ее словам, одной из целей "рейда" была попытка научить людей не бояться людей в форме и убедить "выполнить долг перед государством". Отдельно вспомнила реакцию Беспалова и о том, что за оценочные суждения можно ответить в суде.

Певица SOWA и рейд ТЦК — объяснение цели акции Фото: Instagram Певица SOWA и рейд ТЦК — реакция Фото: Instagram

Отметим, 28 ноября Фокус писал о скандале, связанном с участницей шоу "Холостяк". Как выяснилось, блогер и модель Елизавета Луцюк, подозревают, контактировала с гражданкой РФ во время войны.

Напоминаем, 2 ноября блогер Маричка Довбенко рассказала о неприятных моментах, которые ей пришлось пережить во время шоу "Холостяк".