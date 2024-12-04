Заключенные Нидерландов готовят для ВСУ военную форму: детали

Как отметили в Минобороны Нидерландов, старая форма военных этого государства отслужила свое, поэтому теперь заключенные подготовят ее для того, чтобы ею пользовались бойцы ВСУ.

Военнослужащим Вооруженных сил Украины планируют поставить военную форму, которую ранее использовали бойцы армии Нидерландов и которую "обновят" заключенные граждане этого государства. Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов.

"Начиная с этой недели, заключенные готовят старую форму для Вооруженных сил Украины. Цель — собрать около 30 000 единиц формы для повторного использования в зоне конфликта", — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что большинство солдат в Нидерландах сейчас ходят в новом промежуточном боевом костюме, а это значит, что все старые костюмы отслужили свое и не подпадают под складские запасы.

Поэтому рабочая группа Минобороны, которая занимается вопросами военной поддержки ВСУ, увидела возможность повторного использования костюмов.

"Заключенные начнут работу в производственных помещениях, которые насчитывают несколько десятков тысяч рабочих мест. Они будут проверять, инспектировать, сортировать, стирать и готовить одежду для использования в Украине", — говорится в сообщении.

В минобороны также уточнили, что уже перевезли первые 76 паллет с оборудованием в тюрьму Алмело.

Напомним, 4 декабря Рустем Умеров сообщил, что в Украине вводят институт военного омбудсмена.

3 декабря заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко проинформировала, что Минобороны разрабатывает функцию трекинга повесток в "Резерв+".