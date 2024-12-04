В Украине вводят институт военного омбудсмена: детали от Умерова

По словам министра обороны Рустема Умерова, скоро соответствующий законопроект вынесут на рассмотрение Верховной Рады Украины.

В Украине вводят институт военного омбудсмена, деятельность которого будет направлена на защиту прав военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Вчера во время доклада Президенту Украины представил, в частности, концепцию введения института военного омбудсмена. Это важная инициатива Министерства обороны, направленная на системную защиту прав наших военнослужащих", — написал Умеров.

Он подчеркнул, что военный омбудсмен должен получить все необходимые инструменты для реальной и основательной работы.

По словам министра обороны Украины, основными задачами военного омбудсмена будут:

защита прав военнослужащих, резервистов и членов их семей;

анализ системных проблем и их решение.

"Президент поручил подготовить презентацию этого законопроекта, и уже вскоре мы вынесем этот документ на рассмотрение депутатов Верховной Рады", — подчеркнул Умеров.

Пост Умерова Фото: Скриншот

Напомним, 3 декабря заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко сообщила, что Минобороны разрабатывает функцию трекинга повесток в "Резерв+".

1 декабря Минобороны анонсировало реформу военно-врачебных комиссий.