Пройти без визита в ТЦК: Минобороны анонсировало реформу военно-врачебных комиссий, детали

Минобороны Украины объявило о начале реформы военно-врачебных комиссий (ВВК) для украинцев. Он пройдет в три этапа и будет окончательно введен в ноябре 2025 года.

Министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения и неправительственной организацией "Принцип" представили проект реформы военно-врачебных комиссий (ВВК). Он предусматривает ликвидацию необходимости для военнообязанных посещать ТЦК и СП, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Заместитель министра обороны Сергей Мельник заявил, что принципы работы ВВК "не менялись десятилетиями", а действующая система является "рудиментом старого административного подхода".

"Она полна недостатков, лишних бюрократических осложнений, коррупционных рисков. Мы должны существенно снизить эти риски",- заявил он.

В Минобороны признают, что система позволяет некоторым людям избегать военной службы, не имея на то законных оснований с одной стороны. А с другой — не мешает попадать на службу людям с рядом серьезных болезней, что создает дополнительные трудности для ВСУ.

"Человеку достаточно будет только визита в гражданское медучреждение. Сделать это можно будет по месту пребывания. А дальше никакой беготни по государственным учреждениям — за человека будут бегать данные. Весь обмен цифровыми документами продлится считанные минуты", — написала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook.

По ее словам, внедрение реформы ВЛК будет происходить в три этапа и должно завершиться в ноябре 2025 года. Первый этап цифровой реформы будет реализован в течение трех месяцев.

"Результат — электронное направление на ВВК в Резерв+ и, собственно, сам вывод ВВК в электронном виде", — заявила заместитель министра обороны.

Черногоренко добавляет, что второй этап позволит военнообязанным украинцам самостоятельно выбрать больницу для прохождения медосмотра и для дальнейшего формирования заключения ВВК. Его реализацию планируют воплотить до 1 июня 2025 года.

Напомним, Фокус писал о том, как по-новому будет проходить ВВК для военнообязанных. В Минобороны решили, что военнообязанные имеют только четыре дня для сдачи анализов при прохождении военно-врачебной комиссии, отметила адвокат Дарья Голодняк. Также есть изменения для непригодных.

Также мы рассказывали, что в Украине планируют запуск электронной ВВК. Заместитель главы Минобороны Екатерина Черногоренко рассказала, как врачи смогут онлайн устанавливать состояние здоровья военнообязанных.