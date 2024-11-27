Без исключения из учета: как по-новому будет проходить ВВК для военнообязанных (видео)

В Минобороны решили, что военнообязанные имеют только четыре дня для сдачи анализов при прохождении военно-врачебной комиссии, отметила адвокат Дарья Голодняк. Также есть изменения для непригодных.

Граждане, которые прошли военно-врачебную комиссию (ВВК), признанные безусловно непригодными к службе, отныне и дальше будут находиться на учете военнообязанных в государственном реестре "Оберіг". Эти изменения появились в новом приказе Минобороны, в котором, кроме того, установили срок сдачи анализов и повторных переосвидетельствований. О деталях решения министерства адвокат Дарья Голодняк рассказала в Instagram,

Дарья Голодняк объяснила детали приказа Минобороны №686 от 14 октября 2024 года. Отдельно она остановилась на степенях годности, которых и дальше остается четыре: годен к службе, годен для работы в ТЦК или в тылу, временно непригоден с переосвидетельствованием, непригоден к службе. При этом адвокат отметила, что изменения коснулись последней степени: ранее непригодных исключали из учета, а теперь это словосочетание исчезнет.

"Самая высокая статья подпункт А — это будет непригоден к службе. То есть, непригодность будет подвязана к справке ВВК и к конкретному периоду, на который вам предоставлена эта непригодность. И это не значит, что вы сможете в дальнейшем исключаться с учета, как это раньше было. Вы сохраняете за собой статус военнообязанного", — пояснила адвокат.

Также в коротком видео коснулись других изменений прохождения ВЛК:

срок проведения медицинских анализов и исследований — не более четырех дней;

если нужны дополнительные переосвидетельствования, дополнительные инструментальные или лабораторные исследования, то на это дается не более 14 дней.

Мобилизация в Украине и ВЛК — детали

На портале Liga.net можно отыскать приказ №686, о котором рассказала адвокат. В одном из пунктов указано, что из текста"Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ" удаляется словосочетание "с исключением с воинского учета". На момент публикации статьи эта фраза еще есть в пункте, из которого ее, вероятно, должны исключить.

Мобилизация в Украине и ВВК — скриншот Положения о медкомиссии Фото: Скриншот

Отметим, 31 октября юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" объяснили, в каких случаях человека могут исключить с учета, то есть удалить из реестра военнообязанных "Оберіг". По словам юристов, таких случаев (до недавнего времени) было четыре: смерть (или признание без вести пропавшим), прекращение украинского гражданства, достижение 60 лет или непригодность к службе с исключением с учета.

Между тем адвокат Татьяна Савченко перечислила категории граждан, которых могут мобилизовать в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. В частности, будут призывать граждан 18-60 лет, если они пригодны и имели опыт военной службы. Другая категория призывников — 25-60 летние, которые не имели опыта службы, но также признаны годными. Отдельно рассматривают мужчин старше 50 лет: их будут мобилизовать только после специального приказа.

Напоминаем, в октябре военный эксперт Петр Черник предположил, что в Украине могут снизить призывной возраст до 23 лет, и объяснил, почему так может произойти.