Без виключення з обліку: як по-новому буде проходити ВЛК для військовозобов'язаних (відео)

В Міноборони вирішили, що військовозобов'язані мають лише чотири дні для здавання аналізів під час проходження військо-лікарської комісії, зауважила адвокатка Дарія Голодняк. Також є зміни для непридатних.

Громадяни, які пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК), визнані безумовно непридатними до служби, відтепер і далі перебуватимуть на обліку військовозобов'язаних у державному реєстрі "Оберіг". Ці зміни з'явились у новому наказі Міноборони, у якому, крім того, встановили термін здавання аналізів та повторних переоглядів. Про деталі рішення міністерства адвокатка Дарія Голодняк розповіла в Instagram,

Дарія Голодняк пояснила деталі наказу Міноборони №686 від 14 жовтня 2024 року. Окремо вона зупинилась на ступнях придатності, яких і далі залишається чотири: придатний до служби, придатний для роботи в ТЦК або в тилу, тимчасово непридатний з переоглядом, непридатний до служби. При цьому адвокатка наголосила, що зміни торкнулись останнього ступеня: раніше непридатних виключали з обліку, а тепер це словосполучення зникне.

"Найвища стаття підпункт А — це буде непридатний до служби. Тобто, непридатність буде підв'язана до довідки ВЛК і до конкретного періоду, на який вам надана ця непридатність. І це не значить, що ви зможете в подальшому виключатися з обліку, як це раніше було. Ви зберігаєте за собою статус військовозобов'язаного", — пояснила адвокатка.

Також у короткому відео торкнулись інших змін проходження ВЛК:

термін проведення медичних аналізів та досліджень — не більш як чотири дні;

якщо потрібні додаткові переогляди, додаткові інструментальні або лабораторні дослідження, то на це дається не більше 14 днів.

Мобілізація в Україні та ВЛК — деталі

На порталі Liga.net можна відшукати наказ №686, про який розповіла адвокатка. У одному з пунктів вказано, що з тексту "Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ" видаляється словосполучення "з виключенням з військового обліку". На момент публікації статті ця фраза ще є в пункті, з якої її, ймовірно, мають виключити.

Мобілізація в Україні та ВЛК - скриншот Положення про медкомісії Фото: Скриншот

Зазначимо, 31 жовтня юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери" пояснили, в яких випадках людину можуть виключити з обліку, тобто видалити з реєстру військовозобов'язаних "Оберіг". Зі слів юристів, таких випадків (донедавна) було чотири: смерть (або визнання безвісти зниклим), припинення українського громадянства, досягнення 60 років або непридатність до служби з виключення з обліку.

Тим часом адвокатка Тетяна Савченко перелічила категорії громадян, яких можуть мобілізувати відповідно до чинних нормативно-правових актів. Зокрема, призиватимуть громадян 18-60 років, якщо вони придатні та мали досвід військової служби. Інша категорія призовників — 25-60 річні, які не мали досвіду служби, але також визнані придатними. Окремо розглядають чоловіків, старших 50 років: їх мобілізуватимуть тільки після спеціального наказу.

Нагадуємо, у жовтні військовий експерт Петро Черник припустив, що в Україні можуть знизити призовний вік до 23 років, і пояснив, чому так може статись.