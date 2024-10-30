Мобілізація в Україні: кого можуть призвати з 1 листопада, подробиці

В Україні також за певних умов можуть мобілізувати військовозобов'язаних віком від 50 до 60 років.

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Дію воєнного стану та загальної мобілізації продовжили на 90 днів — з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року. Адвокатка Тетяна Савченко в інтерв'ю УНІАН розповіла, які категорії українців підлягають мобілізації в листопаді, з якого віку призивають і як зараз відбувається мобілізація в Україні до 50 років і після 50-ти.

"Мобілізації згідно з чинним законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" підлягають військовозобов'язані особи, яких військово-лікарська комісія визнала придатними до служби та які не мають підстав для відстрочки та бронювання", — зазначила Тетяна Савченко.

Мобілізувати можуть військовозобов'язаних:

у віці 18-60 років, якщо вони є придатними (тобто пройшли ВЛК), мають досвід військової служби. Окрім цього, їх мають зняти з військового обліку, але визнати придатними під час воєнного стану — при цьому їм потрібно до 4 лютого наступного року пройти медкомісію);

віком 25-60 років в тому випадку, якщо у них відсутній досвід і вони визнані медкомісією придатними до служби, а також якщо у них раніше був статус "Обмежено придатний" під час воєнного стану через стан здоров'я. Таким особам також слід пройти ще раз медкомісію.

Слід додати, що мобілізувати можуть тих, хто не має права на відстрочку або бронювання.

В Україні також продовжують призивати військовозобов'язаних після 50-ти років, однак тепер не зможуть мобілізувати чоловіків без наказу.

"Зміна відбулася відносно недавно, — тепер не можуть мобілізувати чоловіків віком від 50 до 60 років без наказу Генштабу ЗСУ. Тобто, на кожного військовозобов'язаного такого віку має бути певний наказ. Таке нововведення зроблено на підставі засекреченого документа. Його зміст нібито вже доведено до ТЦК, але ще не до всіх. Але це правило вже діє", — додала Тетяна Савченко.

Раніше військовий експерт прогнозував зниження мобілізаційного віку до 23 років. Він зазначив, що ніхто, крім українців, не переможе росіян, тому держава має проводити мобілізацію та збільшувати чисельність власної армії.

Слід зазначити, що в листопаді не всі категорії громадян підлягають призову. Деякі з них не є військовозобов'язаними та мають право на відстрочку.