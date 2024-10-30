Мобилизация в Украине: кого могут призвать с 1 ноября, подробности

В Украине также при определенных условиях могут мобилизовать военнообязанных в возрасте от 50 до 60 лет.

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Действие военного положения и всеобщей мобилизации продлили на 90 дней — с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года. Адвокат Татьяна Савченко в интервью УНИАН рассказала, какие категории украинцев подлежат мобилизации в ноябре, с какого возраста призывают и как сейчас происходит мобилизация в Украине до 50 лет и после 50-ти.

"Мобилизации согласно действующему закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" подлежат военнообязанные лица, которых военно-врачебная комиссия признала годными к службе и которые не имеют оснований для отсрочки и бронирования", — отметила Татьяна Савченко.

Мобилизовать могут военнообязанных:

в возрасте 18-60 лет, если они пригодны (то есть прошли ВВК), имеют опыт военной службы. Кроме этого, их должны снять с воинского учета, но признать годными во время военного положения — при этом им нужно до 4 февраля следующего года пройти медкомиссию);

в возрасте 25-60 лет в том случае, если у них отсутствует опыт и они признаны медкомиссией годными к службе, а также если у них ранее был статус "Ограниченно годный" во время военного положения по состоянию здоровья. Таким лицам также следует пройти еще раз медкомиссию.

Следует добавить, что мобилизовать могут тех, кто не имеет права на отсрочку или бронирование.

В Украине также продолжают призывать военнообязанных после 50-ти лет, однако теперь не смогут мобилизовать мужчин без приказа.

"Изменение произошло относительно недавно, — теперь не могут мобилизовать мужчин в возрасте от 50 до 60 лет без приказа Генштаба ВСУ. То есть, на каждого военнообязанного такого возраста должен быть определенный приказ. Такое нововведение сделано на основании засекреченного документа. Его содержание якобы уже доведено до ТЦК, но еще не до всех. Но это правило уже действует", — добавила Татьяна Савченко.

Ранее военный эксперт прогнозировал снижение мобилизационного возраста до 23 лет. Он отметил, что никто, кроме украинцев, не победит россиян, поэтому государство должно проводить мобилизацию и увеличивать численность собственной армии.

Следует отметить, что в ноябре не все категории граждан подлежат призыву. Некоторые из них не являются военнообязанными и имеют право на отсрочку.