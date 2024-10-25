Мобилизация с 23 лет: эксперт спрогнозировал возможное усиление призыва в Украине

По словам Петра Черника, никто, кроме украинцев, не победит россиян, поэтому государство должно проводить мобилизацию и увеличивать численность собственной армии.

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Военный эксперт Петр Черник убежден, что мобилизационный возраст следует снизить до 23 лет и несмотря на то, что это довольно болезненная тема, однако мобилизация должна продолжаться. Об этом он заявил в комментарии для ТСН.ua.

"Проблема болезненная. Мобилизация должна быть — и вариантов нет. Это первое. Второе: ни одна большая мировая война не обошлась без мобилизации. Ни одна. Подчеркиваю. Особенно 20 века. Например, американцы жестко мобилизовали свое население для войны во Вьетнаме", — отметил Черник.

По словам эксперта, никто, кроме украинцев, не выиграет войны против РФ. Поскольку война "сжирает человеческие жизни", то пополнение численности войска невозможно без проведения мобилизации.

"Где их брать как кроме мобилизации? Я — горячий сторонник широчайшей мобилизации. Считаю, что мобилизационный возраст надо снижать до 23 лет", — говорит военный эксперт.

Свое убеждение он обосновывает тем, что если Украина проиграет эту войну против РФ, тогда "нам [россияне] устроят геноцид". Поэтому эксперт считает, что другого "выбора нет" как усиливать мобилизационные мероприятия.

Напомним, Фокус писал о решении парламентариев относительно законопроекта №11379-д, который запрещал мобилизовать военнообязанных до 25 лет. В тексте нормативно-правового акта не упомянули о мужчинах этого возраста, которые из-за потери статуса ограниченно годных оказались в армии. Нардепы поддержали законопроект, его подписал спикер Руслан Стефанчук, но президент Украины Владимир Зеленский еще не подписал (есть время до 29 октября) и его не опубликовали.

24 октября стало известно, что в парламент внесли законопроект об увольнении в запас. Согласно тексту документа, украинцы в возрасте 18-25 лет, которые были ограниченно годными, но оказались в армии, смогут уйти в запас.