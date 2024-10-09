Верховная Рада запретила мобилизацию украинцев от 18 до 25 лет: когда начнет действовать закон

Только после подписи президента и опубликования закона он будет считаться действующим, пояснил нардеп Алексей Гончаренко.

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В среду, 9 октября, во время заседания Верховная Рада запретила мобилизацию 18-25 летних граждан. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гонаренко.

По его словам, законопроект 11379-д был принят в целом 311 голосами.

"Наконец-то сделали это! Я давно добивался этого, потому что это позор — мобилизовать детей", — написал нардеп, добавив, что в дальнейшем он будет добиваться принятия закона о демобилизации военнослужащих ВСУ.

Также Алексей Гончаренко добавил, что после принятия в Раде закон подписывает спикер Руслан Стефанчук и далее документ отправляется на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

И только после подписи главы государства и опубликования закона он вступает в силу.

Отметим, после принятия ряда изменений в закон о мобилизации и военной службе исчезло понятие "ограниченно пригодный", как отдельно объяснили в Минобороны. Выяснилось, что после отмены этого статуса начали призывать в армию граждан немобилизационного возраста — от 18 до 25 лет. Причина ситуации в том, что юноши, которые ранее были "ограниченно годными" автоматически признавались военнообязанным, следовательно, ТЦК их имели право мобилизовать, как пояснил в одном из своих заявлений Гончаренко. Народные избранники начали работать над законопроектом о решении этой коллизии, заявил в августе нардеп Роман Костенко.

23 сентября народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о директиве, согласно которой мобилизация возможна только в отношении мужчин с 25 до 49 лет.

Напомним, что чрезвычайный полномочный посол в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что возрастная категория 18-25 лет — это будущее Украины. И снижать мобилизационный возраст, по его мнению, можно только в крайнем случае.